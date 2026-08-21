Con retroceso, ganancias de bancos llegan a US$ 521 millones al séptimo mes del año

El sistema bancario de Paraguay sumó en el séptimo mes del año rendimientos por valor de G. 488.212 millones y acumuló en siete meses, utilidades por valor de G 3,12 billones (US$ 521 millones al cambio actual).

Si bien el negocio bancario sigue creciendo, se observa un retroceso en el volumen de sus ganancias que registran una baja del 3% interanual frente al mismo período del año anterior, cuando las ganancias sumaron G. 3,21 billones, de acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay (BCP) difundidos en su boletín financiero.

El desempeño de las utilidades se explica por la evolución del negocio tradicional de los bancos, como la captación de depósitos y colocación de créditos, en un escenario en el que la actividad económica y el costo del dinero inciden directamente tanto en los ingresos financieros como en el nivel de previsiones por riesgo crediticio.

Margen de intermediación sigue dinámico

Según se puede observar en un reciente informe financiero del BCP, el margen de intermediación financiera (promedio que cobran los bancos por préstamos, menos lo que pagan por los depósitos) al mes de junio llegaba al 9,65%, lo que reflejaba un desempeño dinámico en el negocio financiero. En términos simples, el retroceso no se explica por menor actividad financiera, sino por el peso creciente de los costos y, en particular, de las reservas que las entidades apartan para cubrir potenciales impagos.

Los datos del boletín estadístico detallan que al séptimo mes del año, la cartera de los bancos sumó G. 189,5 billones, que representa un aumento de alrededor del 4% interanual con efecto cambiario, pero al desagregar la cartera por tipo de monedas, el saldo de créditos en guaraníes registra un repunte de más del 10%.

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Menos ingresos por colocaciones de IRM

Uno de los recursos importantes para el sector financiero y que lo obtiene sin mayores riesgo, es el que proviene de los intereses cobrados por la captación de Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM) del Banco Central del Paraguay (BCP).

Los bancos recibieron del BCP al mes de julio de presente año intereses por valor de G. 328.726 millones (US$ 55 millones) que representa una leve disminución del 2% en comparación a los intereses obtenidos por dicha colocación en el mismo periodo del año 2025, de acuerdo con los datos de la entidad monetaria central. Esta baja también incidió en los menores ingresos que obtuvieron los bancos en el periodo.

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El peso de costos y previsiones

Si el corazón del negocio mostró mejoras, la explicación del resultado final más bajo aparece del lado del aumento de los gastos y de las previsiones del ejercicio, que son fondos que los bancos constituyen para cubrir créditos que podrían no cobrarse: funcionan como un colchón frente al riesgo de morosidad.

El aumento de previsiones suele anticipar un cambio de clima en el crédito: o bien los bancos esperan un contexto más desafiante, o bien ya observan señales que justifican reforzar coberturas. Por eso, el movimiento cobra especial relevancia como indicador de corto y mediano plazo.

Los bancos con mayores utilidades

En el ranking de resultados acumulados al séptimo mes del año, los bancos con mayores utilidades fueron, según las cifras reportadas: