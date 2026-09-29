Eko Pop apuesta digital financiera para jóvenes

Banco Familiar concreta el lanzamiento de Eko Pop, una propuesta digital concebida exclusivamente para niños y adolescentes de entre 10 y 17 años en Paraguay. La herramienta se estructura como una cuenta totalmente gratuita que permite a los menores dar sus primeros pasos en la gestión de su dinero de manera simple y segura, bajo el respaldo institucional de la entidad.

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Entre sus funciones principales, la aplicación posibilita efectuar pagos mediante códigos QR, abonar servicios, realizar transferencias nacionales, ejecutar extracciones en cajeros automáticos y acceder a una tarjeta de débito digital e internacional Mastercard con reintegros diarios.

El segmento al que apunta la iniciativa está compuesta por jóvenes nativos digitales que buscan autonomía económica para manejar sus gastos cotidianos. Paralelamente, la plataforma se dirige a los padres o tutores legales, quienes debien poseer una cuenta Eko activa para brindar la autorización pertinente. Esta arquitectura busca otorgar tranquilidad a las familias a través de herramientas avanzadas de control parental y visibilidad total sobre los movimientos financieros de los menores.

Validación

El funcionamiento de la plataforma opera mediante un flujo completamente digital articulado entre los tutores y el menor. Los padres inician la solicitud desde su propia aplicación, ingresando los datos del menor y adjuntando el documento respaldatorio, como el certificado de nacimiento. Una vez efectuada la verificación institucional, el adolescente descarga la aplicación en su dispositivo móvil y completa la validación biométrica de identidad, requiriendo contar con cédula de identidad paraguaya vigente y la autorización formal de sus representantes.

Los padres cumplen un rol central como garantes de seguridad dentro del sistema. Además de autorizar la apertura inicial, los adultos mantienen visibilidad sobre el 100% de las transacciones, son los únicos facultados para solicitar la tarjeta física y conservan la potestad de restringir o desactivar el acceso a la cuenta de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

Rigurosidad técnica y estrategia de acercamiento

El proceso de desarrollo de la herramienta requiere una fase rigurosa enfocada en la experiencia de usuario y en la seguridad jurídica de los menores. La institución ejecutó una etapa inicial de pruebas cerradas con colaboradores del holding, lo que permitió optimizar la usabilidad, agilizar la revisión documental digital y garantizar que los estándares de control parental cumplieran con las normativas vigentes del sector.

Mediante esta iniciativa, Banco Familiar busca un acercamiento estratégico a un segmento que demandaba experiencias ágiles y relevantes. La entidad ofrece una herramienta de educación financiera práctica combinada con contenidos dinámicos, conocidos como edutainment (entretenimiento educativo), y campañas comerciales orientadas a áreas de interés juvenil como la tecnología y el transporte público, logrando posicionar a la banca de manera cercana a su lenguaje.

Ventajas comparativas y medios de pago

Frente a las alternativas tradicionales o las billeteras informales, la nueva propuesta exhibe ventajas competitivas sustentadas en la solidez institucional y en un proceso de incorporación remoto sin barreras físicas. La arquitectura incorpora protecciones activas que impiden a los menores solicitar créditos, incurrir en sobregiros o realizar retiros en ventanilla sin la debida mediación adulta, minimizando riesgos de endeudamiento prematuro.

La infraestructura de pagos se integra plenamente con la red nacional de códigos QR y la tarjeta de débito Mastercard, permitiendo consumos presenciales y electrónicos tanto a nivel local como internacional. Asimismo, el sistema incorpora un programa continuo de reintegros en categorías esenciales como telefonía y tiendas de conveniencia, complementado con beneficios exclusivos para estimular el uso responsable de la tecnología.

Proyecciones institucionales y evolución hacia la adultez

El objetivo principal de Eko Pop en el mercado financiero paraguayo radicó en promover la educación económica temprana y consolidar a la entidad como aliada integral de la familia a lo largo de las distintas etapas de la vida de sus clientes. Las proyecciones de crecimiento contemplan la liberación progresiva de nuevas capacidades operativas, tales como mayores integraciones con tecnologías de pago sin contacto y la incorporación permanente de contenidos educativos dentro del aplicativo.

El diseño estructural de la plataforma previó una transición natural y transparente hacia la vida adulta. Al cumplir los 18 años de edad, el usuario abandona de manera automática el estatus de minoría, migrando sin fricciones hacia una cuenta bancaria regular para clientes adultos, lo que garantiza la continuidad del vínculo institucional a largo plazo.