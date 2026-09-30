Quejarse, culpar y tener razón: los hábitos que le salen caro a la empresa

La consigna era la misma para todos. Los resultados fueron diferentes. En el salón del Paseo La Galería, el argentino Gastón Morales dejó en evidencia un problema: lo que el líder dice no siempre es lo que el equipo percibe. Con una hoja en blanca la meta era seguir instrucciones sencillas, pero las instrucciones de cortar la hoja terminaron en diseños diferentes.

Fue una de las primera dinámicas con la que abrió ExpoNegocios 2026, el encuentro de management organizado por NextPTF.

El líder es el espejo para los equipos

Morales llegó con altas credenciales y su tesis desarmó una costumbre de gerencia: medir procesos y resultados, pero no los comportamientos que los producen. “Los equipos amplifican la actitud del líder”.

Morales identificó tres conductas que producen dopamina pero no mueven un solo indicador: la queja, la búsqueda de culpables y la necesidad de tener la razón.

El especialista repasó el rol de la dopamina, la oxitocina, las endorfinas y la serotonina en la recompensa, el vínculo y el reconocimiento. La conclusión: la experiencia del cliente y colaboradores no se agota en la transacción, sino en cómo se sienten dentro de ella.

La receta fue clara para los líderes de equipos: difícil competir con quien se divierte haciendo lo que hace, mantener un optimismo realista, cuidar el entorno, abrazar la ambiguedad, estimular el cerebro y mantener actitud positiva.

Cobrar lo que se valen los beneficios

Si Morales habló del cerebro, el economista argentino Ariel Baños habló del bolsillo. Fundador de Fijaciondeprecios.com y autor de libros sobre gestión de precios, presentó “Vende caro y resulta barato”, una conferencia sobre cómo subir precios sin perder clientes, utilizando tres herramientas: la lupa, el inflador y las tijeras, cada una cumple su propio rol.

El dilema es conocido en cualquier gerencia. Un precio alto mejora el margen, pero genera resistencia. Uno bajo capta compradores, pero abre la puerta a guerras de precios que erosionan la rentabilidad y no fidelizan. La salida que propone Baños tiene nombre propio: “vender Carato”, cobrar por encima de la competencia sin dejar de resultar atractivo.

Su diagnóstico apunta a un error frecuente: competir solo por ser el más barato, advirtió, es una estrategia que cualquiera puede copiar. Por eso el pricing debe salir del área operativa y sentarse en la mesa de la estrategia empresarial.

Paraguay en la agenda

El capítulo local llegó con Paraguay Inspira, un espacio de casos nacionales en industria, inversión, infraestructura, información y talento, y con la conferencia “Paraguay, plataforma de negocios”, del ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme. El desafío es claro: no es producir más, sino producir mejor y empezar a mirar alrededor.

La ciencia de las buenas ideas

La primera jornada cerró con la charla del biólogo argentino Diego Golombek sobre los mitos del cerebro, los sesgos de confirmación, confianza y percepción de riesgo, el funcionamiento del cerebro y cómo pasar a las estrategias para crear ideas innovadoras: trabajo, trabajo, trabajo y creatividad.

Golombek llevó al escenario una pregunta que cualquier se hace: ¿de dónde salen las buenas ideas? Y esta vez puso a la neurociencia a hablar el idioma de las empresas: la creatividad no como un golpe de inspiración, sino como un proceso que se puede entender, entrenar y aplicar a la toma de decisiones.