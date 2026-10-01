30 años en la calle: Prourbe celebra una historia de transformación y liderazgo Out Of Home

Bajo el concepto “30 años revolucionando la publicidad exterior”, Prourbe Medios celebró tres décadas de historia junto a clientes, agencias, aliados estratégicos y referentes del sector, en un encuentro realizado en el rooftop del Edificio Farmazona.

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La celebración puso en perspectiva una historia que comenzó mucho antes del nacimiento de la marca actual. Desde los años 90, distintas empresas y profesionales fueron construyendo experiencia en la publicidad exterior paraguaya, desarrollando grandes formatos, murales, ubicaciones premium y redes de vallados.

En 2016, esas trayectorias comenzaron a integrarse bajo una misma identidad con la unión de Chase Vaccaro, Prismavisión y Prourbe, dando origen a Prourbe Medios. Posteriormente, la incorporación de Publipar amplió la presencia de la compañía en Encarnación y el interior del país.

Así, 2026 marca dos hitos que conviven en una misma historia: 30 años de experiencia continua en el medio y 10 años bajo el nombre Prourbe Medios.

Una historia de transformación

Durante el encuentro, la compañía recorrió algunos de los principales momentos que marcaron su evolución: desde las primeras gigantografías y murales hasta la incorporación de pantallas digitales, DOOH, formatos 3D y anamórficos, soluciones indoor, mobiliario urbano, herramientas de datos, medición y experiencias de marca.

Uno de los ejemplos que sintetiza esta transformación es el denominado Times Square Asunción, en Avenida España y San Martín, una ubicación de la que la compañía forma parte desde hace aproximadamente dos décadas y que evolucionó desde una gran gigantografía hacia soluciones digitales, hasta llegar a la actual pantalla icónica de la ciudad.

La evolución tecnológica, sin embargo, no se plantea únicamente como un cambio de soporte publicitario. Para Prourbe, el valor del medio surge de integrar ubicación, estrategia, tecnología, datos, contenido y audiencias relevantes, una visión que hoy atraviesa sus propuestas de OOH, DOOH, retail digital y mobiliario urbano.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 1.000 espacios estratégicos y continúa expandiendo su propuesta más allá de la cartelería tradicional.

Crecer también fue sumar

Otro de los ejes de la noche fue la capacidad de la compañía de ampliar sus fronteras a partir de la integración de nuevas fortalezas.

En 2024, la incorporación de Megacadena de Comunicación abrió una nueva etapa, sumando comunicación al ecosistema de Prourbe y, al mismo tiempo, incorporando la fortaleza de la vía pública a Megacadena.

La diversificación también se materializa a través de Prourbe Plus, unidad enfocada en producciones, eventos, hospitalidad y montajes de gran escala, que en cinco años desarrolló experiencias en más de 40 ciudades de 10 países de Sudamérica.

“Crecer no siempre significa hacer más de lo mismo; a veces significa descubrir todo lo que también somos capaces de hacer”, expresó Gisela Salomón, directora gerente general de Prourbe Medios.

Tres décadas mirando hacia adelante

En 2026, la compañía alcanzó por cuarto año consecutivo el primer lugar de su categoría en el Ranking de Marcas, obtuvo nuevamente el sello B2B Paraguay, fue reconocida con el Top of Mind Enterprise en Cartelería y Vía Pública y recibió, junto a la agencia Oniria, un Oro a la Excelencia Estratégica en OOH por la campaña Cloohse Friends, entre 196 trabajos presentados en el Foro ALOOH 2026.

Más que una mirada retrospectiva, el aniversario buscó poner en valor una forma de entender el crecimiento: evolucionar junto con las ciudades, las marcas y las personas.

Una filosofía que Gisela Salomón resume en una pregunta que sigue guiando a la compañía después de tres décadas: “¿Qué vamos a hacer mañana?”

“Después de 30 años, seguimos con las mismas ganas de ir por más, de sorprendernos con lo que somos capaces de hacer y, sobre todo, de seguir preguntándonos: ¿qué hacemos mañana?”, señaló.

La noche cerró así una etapa y abrió otra, reafirmando el espíritu que acompañó a la compañía desde sus primeros años en las calles de Paraguay.