Acuerdo UE-Mercosur: propuesta de un gremio empresarial para atraer inversión al Paraguay

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado en enero de este año, abre oportunidades que, según la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), trascienden la ampliación de mercados.

Desde el gremio señalaron que el desafío ahora será generar las condiciones para atraer inversiones, incorporar tecnología y conocimiento y convertir ese potencial en nuevos negocios para las empresas paraguayas.

El planteamiento fue realizado por el presidente del gremio, Ricardo Dos Santos, durante un encuentro organizado por la Delegación de la Unión Europea en Paraguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), con el apoyo de la CNCSP y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), en el que abordaron las oportunidades de la asociación comercial con el bloque europeo.

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Dos Santos advirtió que estos beneficios no serán automáticos ni necesariamente uniformes para todos los sectores. Su aprovechamiento, afirmó, dependerá de las condiciones de implementación, de la capacidad de adaptación de las empresas y de las políticas que acompañen el proceso.

“Esto implica trabajar en competitividad, logística, facilitación de comercio, digitalización, calidad regulatoria, certificaciones y acceso al financiamiento”, explicó.

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Agenda empresarial

Desde la CNCSP también destacaron la necesidad de generar información accesible, análisis sectoriales rigurosos y espacios permanentes de diálogo con gremios y empresas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas y, de esa manera, facilitar su incorporación efectiva a las nuevas corrientes de comercio.

El titular de la Cámara destacó además el papel de los sectores financiero, logístico, asegurador, comercial y de servicios en el crecimiento de la producción y la expansión de las inversiones en Paraguay.

“Una mayor vinculación con Europa también puede favorecer la incorporación de tecnología, conocimiento y mejores prácticas en el sector servicios. Además la CNCSP busca contribuir a este proceso identificando oportunidades para sus asociados y articulando acciones con autoridades, gremios y entidades empresariales tanto de Paraguay como de la región”, precisó.

Centro de Facilitación de Inversiones

En el marco de esta agenda, Dos Santos puso a disposición de la comunidad empresarial europea el Centro de Facilitación de Inversiones de la CNCSP, concebido como un punto de contacto para inversionistas interesados en Paraguay y una plataforma para facilitar su vinculación con empresas, gremios y referentes del sector privado nacional.

“La inversión necesita oportunidades, pero también necesita confianza, información y conexiones adecuadas”, expresó el presidente.

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También destacó el papel del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (CAMP), perteneciente a la Cámara, como instancia especializada para la solución de controversias empresariales.

Añadió que una mayor integración comercial y un incremento de las inversiones también requieren seguridad jurídica, previsibilidad y mecanismos eficientes para resolver diferencias.