Cupos del Mercosur para Europa: canciller califica de “vergüenza” la falta de acuerdo

Este miércoles, durante un encuentro para abordar el Acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur y las oportunidades para Paraguay, autoridades del Gobierno volvieron a defender la posición de nuestro país sobre la distribución de las cuotas.

Durante su discurso sobre las implicancias de la citada asociación comercial para nuestro país, el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano, manifestó que lograr que los productos paraguayos lleguen a Europa no solo permite vender más, sino que también abre una oportunidad para proyectar la competitividad que está adquiriendo el país.

Sostuvo que la eliminación de aranceles o la aplicación de tasas más bajas no solo reduce costos, sino que también abre puertas a la inversión, mejora las condiciones para agregar valor, incorporar tecnología y diversificar la economía.

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“Discusión importante en el Mercosur”

Para nuestro país, este acuerdo contempla aspectos clave, entre ellos productos como el azúcar y la carne. Ante eso, señaló que existe una “discusión importante” con los otros socios del Mercosur, donde Paraguay “no está pidiendo una dádiva (regalo) ni un trato especial y diferenciado”.

“Estamos pidiendo exactamente lo que nos corresponde como parte igual de socios. Las negociaciones entre el sector privado se tornan complejas y entre nuestros técnicos, difíciles. Pero yo les aseguro de que nuestro país persigue aquello que quiere alcanzar con la Unión Europea”, alegó.

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Detalló que Paraguay “sacrifica”, con este acuerdo comercial, recursos fiscales por la reducción arancelaria a los productos europeos, mientras que los socios del Mercosur, según el canciller, justifican una distribución diferenciada señalando que “son un mercado más grande”.

Paraguay defiende distribución de cupos

“Lo que decimos y que negociamos en este acuerdo es justamente para tener beneficios que estamos percibiendo para nuestros productos”, sostuvo.

Ramírez Lezcano también comentó que, además de la carne bovina, se está “luchando” para contar con las condiciones sanitarias que permitan al sector aviar y porcino de Paraguay exportar.

Asimismo, subrayó que se trabaja para que otros rubros, como el automotriz, la industria farmacéutica, los instrumentos médicos, los cables y el sector forestal, contribuyan a diversificar las exportaciones paraguayas.

En ese contexto, el representante del Ejecutivo destacó que las negociaciones continúan y aseguró que es una “vergüenza” que el Mercosur no pueda alcanzar un acuerdo justo, equitativo y razonable. Afirmó que Paraguay está empeñado en lograrlo.

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“Tuvimos una reunión de cancilleres hace tres semanas en Montevideo, donde discutimos este tema y encargamos a nuestros equipos técnicos poder alcanzar algún tipo de acuerdo. Todavía no conseguimos, pero estamos en una posición no caprichosa, no reivindicativa, histórica, sino que solamente pidiendo lo que nos corresponde y lo que nos pertenece”, aseveró el canciller nacional.