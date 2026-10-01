Paraguay pide a la UE no entrar en el juego de nuevas trabas paraarancelarias

El planteamiento fue realizado por el ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, durante la apertura de un evento en el que empresarios y referentes del bloque europeo analizaron las oportunidades que abre el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur y los pasos necesarios para aprovecharlas.

Riquelme manifestó que Paraguay quiere convertirse en un país industrializado y no limitarse a exportar commodities para luego volver a importar esos mismos productos industrializados como bienes terminados.

“Todo dependerá de Paraguay lo que pueda ocurrir en la próxima década y de cómo utilice el acuerdo con la Unión Europea para impulsar el desarrollo económico del país a través de la industria”, indicó.

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“No entremos en el juego de nuevas trabas paraarancelarias”

El ministro también dirigió un mensaje a la Unión Europea y señaló que Paraguay, durante los últimos 35 años del Mercosur, sufrió las dificultades propias de ser un país más pequeño y que, pese a estar listo para el crecimiento, enfrentó trabas paraarancelarias de sus vecinos y políticas proteccionistas dentro de un bloque que, según remarcó, debería garantizar el libre tránsito de mercancías y servicios.

“Lo que pedimos a la Unión Europea es que no entremos en el juego de nuevas trabas paraarancelarias alegando factores climáticos o medioambientales. Dejemos que la competitividad se dé con la creatividad y la capacidad de trabajo de los empresarios del sector privado y las negociaciones que se puedan lograr entre pares”, destacó.

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Además, precisó que no se debe restar previsibilidad a las relaciones entre clientes, compradores y proveedores por culpa de trabas que distorsionen las prácticas comerciales y que podrían terminar afectando la competitividad que, según afirmó, Paraguay está alcanzando.

Paraguay desea conquistar Europa

Añadió que, si se le permite trabajar a Paraguay, el país “brillará” y podrá conquistar el mercado europeo con lo que es capaz de producir. A su vez, afirmó que nuestro país continuará con las “puertas abiertas” para importar los productos que se elaboran en Europa.

“Somos regiones complementarias y no competitivas. Lo que Paraguay pueda hacer es lo que Europa tiene que recibir. Y lo que Europa hace, nuestro país con mucho gusto también lo recibirá, abriendo sus puertas como siempre lo hizo y respetando los acuerdos internacionales”, destacó.

Paraguay reclama cupos equitativos

A su vez, se refirió a la distribución de la cuota para la exportación hacía Europa. Dijo que Mercosur “está complicado internamente” y admitió que resulta preocupante que los países socios todavía no logren ponerse de acuerdo sobre la distribución de los cupos, que ya son “pequeños” para los productos que podrán ingresar al mercado europeo.

Recordemos que Paraguay defiende un reparto equitativo de las cuotas para los distintos productos contemplados en el acuerdo comercial con la Unión Europea, planteando que cada uno de los cuatro países miembros del bloque reciba el 25% de los cupos, según se informó en un momento.

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“Por eso pedimos a la Unión Europea que sea consciente de que en el Mercosur existen dos países más pequeños (Paraguay y Uruguay) y que, cuando nosotros pidamos ayuda, en las negociaciones internas también la Unión Europea pueda salir en defensa de los países más pequeños, que necesitan ese espaldarazo de sus socios más grandes para poder salir adelante”, acotó.

Reiteró que se debe cuidar a los países más pequeños para que puedan competir y negociar con los grandes clientes europeos.