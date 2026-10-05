AGPAR y Blindex homenajearon a los vidrieros en su día

AGPAR y Blindex realizaron una jornada especial para acompañar a los profesionales del sector vidriero, en el marco del Día del Vidriero, que se conmemora el 3 de octubre. La iniciativa se desarrolló en las distintas sucursales de la empresa, donde clientes y trabajadores compartieron un momento de reconocimiento, entretenimiento y camaradería.

Una celebración junto a los clientes

María José Benítez, gerente de Marketing y Ventas de AGPAR, destacó la importancia de esta fecha para la compañía y señaló que el agasajo forma parte de una iniciativa que se realiza cada año. La jornada incluyó refrigerios, juegos y premios destinados a los clientes que se acercaron a los diferentes puntos de atención.

Entre los obsequios entregados se encontraron termos, mochilas, remeras y llaveros alusivos a Blindex. Además, los participantes pudieron acceder al Desafío Blindex con sus compras desde G. 550.000, obteniendo premios directos hasta agotar stock.

Una marca vinculada a la industria

AGPAR se desempeña en Paraguay como licenciatario de Blindex, marca que identifica al vidrio templado original. Desde la empresa remarcan que no todo vidrio templado es Blindex y que el sello de la marca constituye el distintivo que permite reconocer el producto fabricado bajo esta licencia.

Con presencia en Capiatá, Asunción, Fernando de la Mora, Encarnación y Ciudad del Este, AGPAR atiende a profesionales y clientes vinculados al sector de la construcción. Su propuesta contempla soluciones de vidrio orientadas a distintos proyectos, acompañando la evolución de una industria donde la seguridad, la calidad y la innovación adquieren un papel cada vez más relevante.

Con esta celebración, AGPAR y Blindex pusieron en valor el aporte de los vidrieros, profesionales que participan directamente en la materialización de proyectos y en la incorporación del vidrio como elemento funcional y estético en la arquitectura.

Para conocer más detalles de la marca y sus productos, las personas interesadas pueden visitar las redes sociales de @agpar_py y @blindexpy.