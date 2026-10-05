Granizo gigante: ¿habrá suficientes parabrisas y vidrios para atender la demanda?

La fuerte granizada que se registró el último fin de semana generó una importante demanda de reparación y reposición de vidrios de vehículos. Las consultas comenzaron desde el sábado y se mantienen en aumento, según comentaron a ABC empresas dedicadas a la instalación de parabrisas y a la reparación de vehículos.

Yadira Delvalle, asistente administrativa de Parabrisas Auto Total, comentó que ante la cantidad de pedidos, la empresa decidió abrir el domingo. En esa jornada recibieron una gran cantidad de vehículos afectados, por lo que debieron extender su horario de atención.

Alta demanda podría extenderse hasta el viernes

“Tratamos de entregar los trabajos que se podía. Lastimosamente, no pudimos cumplir con todos, que quedaron pendientes para este lunes. Podemos decir que en dos días atendimos más de 100 vehículos y tenemos agendados para entrega hasta el viernes”, detalló la asistente administrativa .

Agregó que los trabajos continuarán toda esta semana, dado que trabajan con varios seguros del país.

Respecto a la disponibilidad de piezas para los distintos modelos y marcas, Delvalle señaló que la empresa es importadora de vidrios y actualmente dispone de stock. Aseguró que “no está faltando nada”, tanto para los vehículos denominados “vía Chile” como para los de origen chino.

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En cuanto a los precios, explicó que mantienen la cotización habitual, que varía de acuerdo con la marca y el modelo del vehículo. Además de hacer colocaciones, también son proveedores de otros negocios del rubro.

Aumentan las consultas por parabrisas y vidrios

Jazmín López, gerente general de Parabrisas La Moderna, informó que desde la noche del sábado comenzaron a recibir consultas vía mensajes para solicitar presupuestos y que los pedidos continúan aumentando.

La empresa está priorizando los vehículos que acuden directamente a la casa central y que cuentan con piezas en stock para modelos como de la línea Toyota, como Vitz y Allion etc. Además de vidrios para puertas y techos panorámicos para determinados modelos y marcas (Geely, Citroën, entre otras), pidió a los propietarios acercarse al establecimiento para evaluar cada caso.

“Nosotros somos fabricantes de vidrios laminados, inastillables, para cualquier marca o modelo de vehículo. Puede ser desde un clásico, uno antiguo o uno muy moderno”, explicó.

López añadió que los costos de reposición dependen del modelo del vehículo, el tamaño y la curvatura del vidrio, además del trabajo requerido. Como referencia, indicó que un techo panorámico puede costar entre G. 1.100.000 y G. 3.300.000.

Ante la cantidad de pedidos, algunos clientes incluso ya están dejando señas para asegurar un turno. “Algunas personas están pagando anticipadamente. Me dicen: ‘Yo te quiero dejar ya mi plata y vuelvo mañana o vuelvo cuando vos me decís, porque necesito ya eso’”, detalló.

Reparaciones mediante seguros

La posibilidad de gestionar las reparaciones mediante pólizas de seguro también se convirtió en una de las consultas de los afectados. López confirmó que trabajan con distintas aseguradoras y que los propietarios pueden acercarse con la documentación correspondiente para verificar la cobertura.

Talleres reciben pedidos de parabrisas y chapería

La demanda también alcanzó a negocios que realizan tanto cambios de parabrisas como trabajos de chapería y pintura.

José Alarcón, propietario de JM Car Center, dijo que la cantidad de pedidos aumentó considerablemente luego del temporal y que actualmente el establecimiento no logra atender a todos los clientes de manera inmediata.

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Alegó que el taller está realizando el mayor esfuerzo posible para conseguir las piezas y avanzar con los trabajos, aunque los tiempos dependen de la disponibilidad de repuestos y del tipo de daño que presenta cada vehículo.

“Las líneas Toyota son las más fáciles de conseguir. Las más difíciles son las líneas de vehículos chinos. Entre las principales demandas actuales figura el cambio de parabrisas. Sin embargo, también recibimos unidades con daños en diferentes partes de la carrocería”, amplió.

En cuanto a los precios, indicó que los cambios de parabrisas generalmente tienen un costo de entre G. 700.000 y G. 900.000, aunque el monto varía según la marca y el modelo.