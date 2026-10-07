Dólar a la baja: Cotización se hunde por debajo de los G. 5.800

El dólar continúa en descenso frente al guaraní y llegó este miércoles a niveles de G. 5.800 a la venta y G. 5.650 en la compra en el cambio minorista. La moneda local (el guaraní) acumula una apreciación en torno al 18% en un año frente al dólar y del 27,5% desde abril del 2025. Esto significa en término de valores, G.1.300 y G. 2.200 menos respectivamente por cada dólar

En lo que respecta a la cotización en el cambio interbancario o mayorista, el descenso fue mayor y el divisa se posicionó en G. 5.752 al cierre de las operaciones de este miércoles.

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El BCP no interviene pese a pedidos de sectores afectados

Por el momento, el Banco Central del Paraguay (BCP) se mantiene al margen el mercado, y no ha intervenido pese a los constantes pedidos y reclamos desde distintos segmentos como exportadores, inmobiliarios y demás que advierten sobre daños en la previsibilidad de la economía por los desajustes en la cotización.

Para el BCP, el comportamiento de la cotización se da por cuestiones naturales, como el crecimiento económico, el incremento de las exportaciones, mayor ingreso de divisas por inversiones y demás. Sin embargo, agentes económicos esperan una urgente intervención del ente regulador, para evitar más daños a la actividad económica.

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Itaú mantiene proyección sobre tipo de cambio

En un informe publicado en la fecha, el banco Itaú detalló que la moneda paraguaya se mantuvo fuerte durante 2026, respaldada por las sólidas exportaciones agrícolas y los rendimientos en moneda local.

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Pese a la fuerte caída del dólar observada en el mercado, Itaú mantiene una previsión de G. 6.100 por dólar para el cierre de 2026 y para 2027 proyecta un tipo de cambio de G. 6.150.