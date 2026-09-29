Dólar a la baja: Nuevo retroceso en cotización que toca piso de G. 5.847 tras feriado largo

Tras el feriado largo, la cotización de la divisa estadounidense arrancó las operaciones con un retroceso frente a la moneda local este martes manteniendo su tendencia a la baja y el deterioro se hizo sentir tanto en el cambio efectivo como en el interbancario.

Según los datos del mercado de este martes, en el segmento interbancario, el tipo de cambio marcó un nuevo piso de G. 5.847, mientras que en el cambio efectivo, la cotización marcó en G. 5.890. La diferencia entre ambos valores refleja la dinámica habitual entre operaciones minoristas y transacciones entre bancos, pero el mensaje de fondo es común: el guaraní continúa fortaleciéndose.

Cuando el dólar se ubicaba entre G. 6.300 y G. 6.400, agentes del mercado asumían que difícilmente podría caer más. Sin embargo, la divisa siguió retrocediendo y actualmente se acerca a los G. 5.800, que según las expectativas, ya debería ser el piso del dólar en nuestro mercado.

Actualmente el guaraní presenta un desacople relevante: alrededor de 13% respecto del real brasileño y de23% frente a la evolución global del dólar.

Lea más: Cotización del dólar en descenso y acumula baja del 20% en un año

Los registros históricos muestran que el dólar acumula una caída de 18% frente al guaraní en los últimos 12 meses (G. 1.193 menos) y del 27% frente a abril del 2025 cuando alcanzó los G. 8.000 y la distancia implica una merma aproximada de G. 2.153 por dólar en 17 meses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En términos prácticos, el movimiento significa que se necesitan menos guaraníes para comprar un dólar que un año atrás. En la economía real, esa trayectoria tiende a producir efectos opuestos según el sector: puede aliviar costos de importación, pero también recortar el rendimiento en moneda local de ingresos dolarizados, especialmente los provenientes de exportaciones.

Lea más: Dólar en Paraguay: por qué baja la cotización pese al endurecimiento de tasas de la Fed

Por su parte, exportadores presionan al Banco Central para “equilibrar” el mercado ante pérdidas asociadas al efecto cambiario