Amplify convierte las pantallas publicitarias en señales de emergencia ante raudales

En Asunción, una calle puede pasar de ser transitable a convertirse en una trampa en cuestión de segundos.

Frente a esa realidad, Amplify presenta una iniciativa que redefine el rol de la publicidad exterior: usar pantallas urbanas para advertir, orientar y ayudar a salvar vidas ante raudales.

El sistema funciona a partir de tres sensores instalados en puntos críticos de la capital: avenida España casi Sacramento, avenida General Santos y Fernando de la Mora, y avenida Aviadores del Chaco casi Vasconcellos.

Cuando el nivel del agua alcanza una condición de riesgo, las pantallas digitales de Amplify interrumpen su contenido habitual y activan automáticamente mensajes de emergencia con señalización de peligro e indicaciones de desvío hacia vías seguras para peatones y conductores.

La propuesta responde a una problemática recurrente en la ciudad. Durante lluvias intensas, avenidas, cruces y calles específicas se transforman rápidamente en zonas de alto riesgo.

Aunque muchas de estas áreas son conocidas, la velocidad y la fuerza del agua suelen ser subestimadas por quienes intentan circular por ellas.

“Las personas no siempre dimensionan el peligro real de los raudales. Y lo más grave es que estos puntos se repiten una y otra vez. Sabemos dónde ocurre, sabemos cuándo puede ocurrir y ahora queremos que la ciudad también pueda advertirlo a tiempo”, afirma Sebastián Ruiz Díaz, gerente general de Amplify.

A diferencia de una campaña tradicional, esta iniciativa no utiliza la vía pública para fines comerciales, sino para actuar.

En momentos críticos, la infraestructura publicitaria deja de emitir mensajes promocionales y pasa a cumplir una función vital: convertirse en señalética urbana para evitar zonas comprometidas.

“Cuando el agua sube, cada segundo cuenta. Por eso pusimos nuestra red al servicio de la comunidad, para una respuesta inmediata. No se trata solo de comunicar un riesgo, sino de intervenir en el momento exacto, en el lugar exacto, para que las personas puedan tomar una decisión a tiempo”, agrega el gerente general de Amplify.

El proyecto contempla el mapeo de zonas vulnerables, la instalación de sensores de nivel de agua y la activación automática de piezas de emergencia en soportes digitales de vía pública.

Esta iniciativa busca impulsar una nueva forma de pensar la infraestructura urbana: tecnología, comunicación y espacio público trabajando juntos para proteger a la ciudadanía.

La iniciativa marca un precedente para la publicidad exterior en Paraguay, demostrando que los medios urbanos también pueden cumplir un rol activo en la prevención, la seguridad y la respuesta ante emergencias climáticas.

Amplify busca el impacto real

Amplify es una compañía paraguaya especializada en medios y publicidad exterior OOH.

A través de creatividad, tecnología e innovación, desarrolla soluciones de comunicación con impacto real en la ciudad y en la vida de las personas.