Una experiencia VIP para los clientes de Hyundai Maquinarias, en Corea del Sur

En el marco del HD Hyundai Corea VIP Tour 2026, los clientes seleccionados recibieron sus tickets aéreos para participar de un viaje completamente cubierto a Corea del Sur, donde tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las instalaciones de Hyundai y acercarse al origen de la tecnología y maquinaria que utilizan diariamente en sus operaciones.

El viaje se realizará del 18 al 23 de octubre, e incluirá una agenda especialmente preparada que combinará visitas a las instalaciones de Hyundai, actividades culturales y recorridos turísticos, permitiendo a los participantes conocer distintos aspectos de la cultura, historia y modernidad de Corea del Sur.

Esta experiencia representa también una oportunidad para fortalecer el vínculo entre Hyundai Maquinarias y sus clientes, compartiendo momentos fuera del ámbito comercial y reconociendo la confianza depositada en la marca a lo largo del tiempo.

“Para nosotros, nuestros clientes son parte fundamental del crecimiento de Hyundai en Paraguay. Este viaje es una manera de agradecer esa confianza y fidelidad, ofreciéndoles una experiencia que va mucho más allá de nuestros productos: queremos que conozcan dónde nace la tecnología Hyundai y que puedan vivir y disfrutar de Corea del Sur”, destacó David Monges, brand manager de Maquinarias.

Durante su estadía, los invitados podrán conocer el entorno de producción y tecnología de Hyundai, además de disfrutar de experiencias que les permitirán descubrir la identidad y cultura del país asiático.

Con iniciativas como el Corea VIP Tour 2026, Automotor y Hyundai reafirman su compromiso de construir relaciones de largo plazo con sus clientes, acompañándolos no solo con productos y soluciones para sus negocios, sino también con experiencias que reconozcan y valoren su confianza.

Hyundai Maquinarias – Tecnología que mueve, relaciones que perduran.