Negocios
09 de octubre de 2026 a la - 15:18

Una experiencia VIP para los clientes de Hyundai Maquinarias, en Corea del Sur

Hyundai hizo entrega oficial de pasajes a clientes para disfrutar del Corea VIP Tour 2026.
HD Hyundai hizo entrega oficial de pasajes a clientes para disfrutar del Corea VIP Tour 2026.CESACU

Automotor y Hyundai Maquinarias celebran la fidelidad y confianza de sus clientes con una iniciativa especialmente pensada para quienes han acompañado el crecimiento de la marca en nuestro país.

Brand Lab Para Automotor S.A.

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En el marco del HD Hyundai Corea VIP Tour 2026, los clientes seleccionados recibieron sus tickets aéreos para participar de un viaje completamente cubierto a Corea del Sur, donde tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las instalaciones de Hyundai y acercarse al origen de la tecnología y maquinaria que utilizan diariamente en sus operaciones.

El viaje se realizará del 18 al 23 de octubre, e incluirá una agenda especialmente preparada que combinará visitas a las instalaciones de Hyundai, actividades culturales y recorridos turísticos, permitiendo a los participantes conocer distintos aspectos de la cultura, historia y modernidad de Corea del Sur.

Automotor y Hyundai Maquinarias entregaron los tickets aéreos a los participantes del HD Hyundai Corea VIP Tour 2026, una iniciativa que premia la confianza de sus clientes.
Automotor y Hyundai Maquinarias entregaron los tickets aéreos a los participantes del HD Hyundai Corea VIP Tour 2026, una iniciativa que premia la confianza de sus clientes.

Esta experiencia representa también una oportunidad para fortalecer el vínculo entre Hyundai Maquinarias y sus clientes, compartiendo momentos fuera del ámbito comercial y reconociendo la confianza depositada en la marca a lo largo del tiempo.

“Para nosotros, nuestros clientes son parte fundamental del crecimiento de Hyundai en Paraguay. Este viaje es una manera de agradecer esa confianza y fidelidad, ofreciéndoles una experiencia que va mucho más allá de nuestros productos: queremos que conozcan dónde nace la tecnología Hyundai y que puedan vivir y disfrutar de Corea del Sur”, destacó David Monges, brand manager de Maquinarias.

Hyundai hizo entrega oficial de pasajes a clientes para disfrutar del Corea VIP Tour 2026.
Hyundai hizo entrega oficial de pasajes a clientes para disfrutar del Corea VIP Tour 2026.

Durante su estadía, los invitados podrán conocer el entorno de producción y tecnología de Hyundai, además de disfrutar de experiencias que les permitirán descubrir la identidad y cultura del país asiático.

Con iniciativas como el Corea VIP Tour 2026, Automotor y Hyundai reafirman su compromiso de construir relaciones de largo plazo con sus clientes, acompañándolos no solo con productos y soluciones para sus negocios, sino también con experiencias que reconozcan y valoren su confianza.

Hyundai Maquinarias – Tecnología que mueve, relaciones que perduran.