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15 de octubre de 2026 - 20:18

Crecimiento económico: FMI prevé expansión del 4,5% este año y del 4% para el 2027

La directora del FMI, Kristalina Georgieva en el Centro de Convenciones Reina Sirikit, Bangkok, Tailandia durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial.
La directora del FMI, Kristalina Georgieva en el Centro de Convenciones Reina Sirikit, Bangkok, Tailandia durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial.Héctor Pereira

Según las proyecciones que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de sus reuniones anuales en Tailandia, la economía paraguaya crecerá 4,5% al cierre del 2026 y 4% en el 2027, la proyección es levemente superior a lo proyectado en julio pasado y en línea con la estimación oficial.

Por ABC Color
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De acuerdo con la proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB regional avanzaría en conjunto apenas un 2,1% y crecimiento mundial que rondaría en 3,1%, estos datos corresponden a una actualización de las cifras del informe Perspectivas de la Economía Mundial que se dio a conocer en el marco de las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial que se desarrollan en Bangkok, Tailandia, desde el lunes y de la cual están participando autoridades económicas entre ellos el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera.

El informe económico presente en esta oportunidad el enfoque de “Resiliencia bajo presión, decisiones urgentes”, lo que refleja las incertidumbre que se viven en el mundo y su impacto en la economía global.

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Expansión del 4,5% en 2026

Los economistas consultados refieren que las perspectivas contemplan un crecimiento económico para Paraguay nuevamente por encima del resto de la región. (Imagen generada con IA).
Los economistas consultados refieren que las perspectivas contemplan un crecimiento económico para Paraguay nuevamente por encima del resto de la región. (Imagen generada con IA).

De acuerdo con el organismo, la economía local crecerá 4,5 % en 2026, por encima del 4,4 % que previeron en julio y representa el doble del crecimiento previsto para la región, que llegará a 2,1 % en el presente ejercicio. Para el 2027 se prevé una expansión del 4%.

Con estas cifras, la economía paraguaya será la segunda de mayor importancia en términos de expansión por debajo de Venezuela (5 %) y en cuanto a los vecinos, se proyecta en Brasil un crecimiento de 2,2 %, en Argentina 2,1 %, mientras que en Chile y Uruguay el desarrollo será más modesto, de 0,6 % y 1,3 %, respectivamente.

Este ajuste al alza de proyecciones del FMI van de la mano con el reajuste que hizo recientemente el Banco Mundial que elevó de 4,4 % a 4,7 % su proyección de repunte económico para el 2026.

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A nivel global el crecimiento estimado es de 3,1 % y se espera que la economía mundial se muestre resiliente, aunque de manera desigual.

Mencionan que la actividad durante el primer semestre de 2026 se mantuvo mejor de lo previsto, a pesar de la prolongada guerra en Oriente Medio y las continuas presiones derivadas de las tensiones comerciales.