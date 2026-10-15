Crecimiento económico: FMI prevé expansión del 4,5% este año y del 4% para el 2027

De acuerdo con la proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB regional avanzaría en conjunto apenas un 2,1% y crecimiento mundial que rondaría en 3,1%, estos datos corresponden a una actualización de las cifras del informe Perspectivas de la Economía Mundial que se dio a conocer en el marco de las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial que se desarrollan en Bangkok, Tailandia, desde el lunes y de la cual están participando autoridades económicas entre ellos el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera.

El informe económico presente en esta oportunidad el enfoque de “Resiliencia bajo presión, decisiones urgentes”, lo que refleja las incertidumbre que se viven en el mundo y su impacto en la economía global.

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Expansión del 4,5% en 2026

De acuerdo con el organismo, la economía local crecerá 4,5 % en 2026, por encima del 4,4 % que previeron en julio y representa el doble del crecimiento previsto para la región, que llegará a 2,1 % en el presente ejercicio. Para el 2027 se prevé una expansión del 4%.

Con estas cifras, la economía paraguaya será la segunda de mayor importancia en términos de expansión por debajo de Venezuela (5 %) y en cuanto a los vecinos, se proyecta en Brasil un crecimiento de 2,2 %, en Argentina 2,1 %, mientras que en Chile y Uruguay el desarrollo será más modesto, de 0,6 % y 1,3 %, respectivamente.

Este ajuste al alza de proyecciones del FMI van de la mano con el reajuste que hizo recientemente el Banco Mundial que elevó de 4,4 % a 4,7 % su proyección de repunte económico para el 2026.

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A nivel global el crecimiento estimado es de 3,1 % y se espera que la economía mundial se muestre resiliente, aunque de manera desigual.

Mencionan que la actividad durante el primer semestre de 2026 se mantuvo mejor de lo previsto, a pesar de la prolongada guerra en Oriente Medio y las continuas presiones derivadas de las tensiones comerciales.