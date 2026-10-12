Actividad Económica creció 5,7% hasta agosto

En base a informaciones preliminares, el Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep) registró un incremento de 6,7% interanual con respecto al mismo mes del año anterior y con este resultado, acumuló un crecimiento de 5,7% al cierre del mes de agosto del 2026, de acuerdo con un informe oficial del Banco Central del Paraguay (BCP).

El Imaep es un indicador de corto plazo que mide la actividad económica desde el lado de la producción y no incluye la totalidad de rubros que el Producto Interno Bruto (PIB) pero marca la tendencia. El resultado logrado hasta agosto se encuentra inclusive por encima de la proyección oficial de crecimiento económico para este año previsto en 4,5%.

De acuerdo con el reporte oficial, en el crecimiento interanual incidieron favorablemente el sector secundario (sobre todo la actividad electricidad y agua y las manufacturas) y los servicios. No obstante, el sector primario mostró una caída.

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Desempeño del sector primario

Del informe del BCP se desprende que el sector primario registró una variación interanual de -2,7%; sin embargo, en el acumulando en ocho meses llega a 8,5% al cierre del mes de agosto del 2026.

Según los datos, la agricultura registró una caída interanual debido principalmente a los menores niveles de producción de maíz, trigo, algodón y yerba mate. No obstante, para el cierre del año, se espera un desempeño acumulado favorable de la agricultura consecuencia, principalmente, de la mayor producción de soja en la zafra 2025/2026.

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Por su parte, la actividad ganadería registró un crecimiento interanual en agosto, explicado por el mayor faenamiento de porcinos y aves, así como por el aumento en la producción de leche cruda y huevos. En contraste, se observó una disminución en el faenamiento de ganado bovino debido a la recomposición del hato ganadero.

Repunte en el sector secundario

En lo que respecta al sector secundario registró un aumento interanual de 12,2%, acumulando con este resultado un crecimiento de 5,9% al cierre de agosto del 2026.

La actividad de generación de energía eléctrica presentó un importante incremento interanual. Asimismo, las actividades de distribución de energía eléctrica, suministro de agua y saneamiento ambiental continuaron contribuyendo positivamente.

Por su parte, el sector de la construcción registró un crecimiento interanual en el mes de agosto, debido al mayor ritmo de ejecución de las obras tanto públicas como privadas.

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Manufacturas crecieron 8,2%

El reporte del BCP detalla también que las manufacturas registraron una variación interanual de 8,2%, acumulando con este resultado un crecimiento de 4,2% al cierre del mes de agosto del 2026.

Dentro de las manufacturas, las actividades que incidieron positivamente fueron la producción de aceites, lácteos, molinerías y panaderías, productos químico-farmacéuticos, fabricación de minerales no metálicos, productos metálicos y otras industrias manufactureras (incluye fabricación de muebles). No obstante, estos resultados fueron atenuados por las caídas en la producción de carnes, azúcar, bebidas y tabacos, textiles y prendas de vestir, cueros y calzados, maderas, papel, metales comunes y maquinarias y equipos.

Desempeño de los servicios

Por su parte, el sector servicios registró un incremento interanual de 4,5%, acumulando con este resultado un crecimiento de 4,9% al cierre del mes de agosto del 2026.

En los servicios, mostraron dinámicas positivas la actividad comercial, los servicios de intermediación financiera, los servicios inmobiliarios, los servicios de información y los servicios de validación. Sin embargo, mostraron desempeños desfavorables los servicios de transportes, servicios a las empresas, restaurantes y hoteles, las telecomunicaciones y los servicios a los hogares.

Finalmente, el IMAEP sin agricultura ni binacionales registró un crecimiento interanual de 6,5% y, con este resultado, acumula un crecimiento de 5,1% al cierre del mes de agosto del 2026.