Impuestos: 8 de cada 10 paraguayos dicen que se malgastan según encuesta de Latinobarómetro

Todos los meses el contador cierra la liquidación del IVA y el anticipo del IRE. La plata sale de la cuenta rumbo al fisco. Lo que pasa después, para la gran mayoría de los paraguayos (8 de cada 10) es un acto de fe sin resultados.

Entre mayo y junio de este año, Latinobarómetro hizo 1.200 entrevistas en Paraguay, parte de las 19.207 que realizó en 17 países.

La pregunta sobre los impuestos dejó la respuesta más incómoda para quien paga, recauda o pretende reformar el sistema: ocho de cada diez no creen que su dinero esté bien gastado.

Pagar impuestos y esperar algo a cambio es una utopía

El 83% de los paraguayos no confía en el destino de sus impuestos. Un termómetro directo de la moral tributaria: la disposición a pagar sin sentir que se está tirando la plata.

El dato cae en medio de un debate abierto. La presión tributaria fue de 11,2% del PIB en 2025, según el MEF, una de las más bajas de la región. Exministros de Hacienda como Dionisio Borda y Benigno López reclaman más recaudación y mejor gasto. El Gobierno responde que no habrá nuevos impuestos y que la recaudación crecerá sumando contribuyentes.

El problema es que esa estrategia necesita formalizar, y la base sigue estrecha: el 61,6% de los ocupados no agropecuarios trabajaba en la informalidad en el segundo trimestre de 2026, más de 1,75 millones de personas, según el INE. Convencer a alguien de que se formalice es más difícil cuando no cree que lo que va a pagar vuelva en servicios.

Un Estado con 4 sobre 10

Los paraguayos le pusieron 4,1 sobre 10 a la eficiencia del Estado en la gestión gubernamental. Es la tercera nota más baja de la región, solo por encima de Perú y Venezuela. El Salvador lidera con 6,8.

Apenas el 21% siente que el Estado hizo “mucho o algo” por su familia en los últimos tres años, contra el 28% de 2011. Los servicios explican el enojo: la educación conforma al 43%, la policía al 34%, la justicia al 27% y los hospitales al 25%.

El paraguayo espera poco del Estado

La desconfianza no apaga el ánimo del consumidor. El 88% cree que él y su familia van en la dirección correcta, seis puntos sobre el promedio y entre los niveles más altos de la región, junto con Brasil.

Pero solo el 34% piensa que el país avanza bien. Son 54 puntos de distancia: el paraguayo confía en lo que resuelve por su cuenta, en su capacidad, no en lo que depende de lo público.

Arriba la Iglesia, las FF.AA. y los medios

La Iglesia conserva el 76% de confianza, seguida por las Fuerzas Armadas y la televisión (48%), la radio (46%) y los periódicos (42%).

En el fondo de la tabla en rojo están quienes deciden sobre las reglas, los impuestos y la gestión pública: Poder Judicial 26%, presidente 24%, gobierno y Congreso 22% cada uno, partidos políticos 16%.

Gobierno autoritario si resuelve problemas

La frustración se traslada al sistema. El 71% aceptaría un gobierno no democrático si resuelve los problemas estructurales del país, la cifra es la más alta de los 17 países, por delante de Honduras (69%). El 33% cree que la democracia puede funcionar sin elecciones, también el máximo regional, empatado con Ecuador y Guatemala.

La inseguridad suma presión. El 81% cree que el crimen organizado tiene mucho o bastante poder y el 40% considera que esa batalla no se puede ganar. Quienes ven grupos criminales en su barrio pasaron del 30% en 2020 al 36% en 2026.

La factura pendiente

El mensaje de los 1.200 paraguayos resume que la ciudadanía está dispuesta a trabajar, consumir y apostar por su familia, y su capacidad propia de gestionar, pero no le cree a quien administra su plata y los servicios públicos.