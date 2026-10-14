Las ventas crecieron 4,4% en agosto, impulsadas por la industria y el comercio

El indicador de ventas del mercado local continuó verificando una expansión interanual durante el mes de agosto. De acuerdo con los datos preliminares del Estimador de Cifras de Negocios (ECN) del Banco Central del Paraguay (BCP), la actividad comercial registró una variación interanual del 4,4%. Con este resultado, el crecimiento acumulado al cierre de agosto alcanzó el 4,5%, mientras que la variación del promedio móvil de tres meses se situó en 4,4%.

Es estimador cifra de negocios es un indicador de corto plazo que mide la actividad por el lado de la demanda o ventas declaradas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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Dinamismo en manufacturas y comercio

El reporte de la banca matriz detalla que el comportamiento favorable observado en el octavo mes estuvo explicado principalmente por el mayor dinamismo en las ventas de las manufacturas y el comercio.

Dentro de la industria manufacturera, el crecimiento estuvo impulsado por las mayores ventas de:

productos químicofarmacéuticos ,

aceites,

lácteos,

molinerías y panaderías,

productos de minerales no metálicos,

productos metálicos

y otros bienes manufacturados (incluyendo muebles).

No obstante, estos incrementos fueron parcialmente compensados por menores ventas registradas en los rubros de:

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carnes,

azúcar,

bebidas y tabacos,

textiles y prendas de vestir,

cueros y calzados,

papel,

metales comunes,

y maquinarias y equipos.

Por su parte, en el sector comercial sobresalieron los aumentos en las ventas de:

productos químicofarmacéuticos (38%),

equipamiento para el hogar (15%),

combustibles (8,5%),

productos alimenticios, insumos agrícolas (fertilizantes y agroquímicos),

productos agropecuarios

y maquinarias y equipos.

En contraste, la comercialización experimentó comportamientos adversos en el ámbito de:

grandes tiendas (-2,8%), p

rendas de vestir

y productos tecnológicos.

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Caídas en el rubro de servicios

A diferencia de la industria y el comercio, el sector de servicios registró un desempeño adverso durante el mes de agosto. Las cifras revelaron caídas en las ventas de servicios prestados a las empresas, transportes, telecomunicaciones, servicios de información y servicios a los hogares.

Sin embargo, estos resultados negativos en el sector servicios fueron parcialmente atenuados gracias a los incrementos reportados en los rubros de servicios inmobiliarios, restaurantes y hoteles