Negocios
14 de octubre de 2026 - 09:14

Industria Fintech: El valor de la responsabilidad y la confianza frente a la IA

Aunque el ecosistema local todavía es pequeño en escala, su ritmo de crecimiento lo posiciona entre los más dinámicos de la región.
Aunque el ecosistema local todavía es pequeño en escala, su ritmo de crecimiento lo posiciona entre los más dinámicos de la región.

La inteligencia artificial está reduciendo aceleradamente las barreras de entrada para crear productos tecnológicos. Una persona con una idea, herramientas de IA generativa y conocimientos básicos puede construir en días lo que hace pocos años hubiera requerido un equipo completo de desarrollo.

Por Giselle Ramírez (*)
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El acceso sin mayores barreras para crear productos tecnológicos abre oportunidades extraordinarias, pero también plantea una pregunta: si crear software se vuelve cada vez más sencillo, ¿qué ocurrirá con industrias donde el verdadero diferencial ya no es solamente tecnológico?

Fintech podría ser una de ellas

Durante años asociamos la innovación tecnológica con la capacidad de programar y desarrollar productos digitales. La inteligencia artificial está transformando esa ecuación. Crear una interfaz, automatizar procesos, analizar datos o desarrollar un producto mínimo viable será cada vez más accesible.

Sin embargo, crear una aplicación financiera no convierte automáticamente a una empresa en una fintech competitiva.

Cuando una empresa administra pagos, crédito, inversiones, ahorro o información financiera sensible, aparecen otras complejidades: regulación, prevención de fraude, gestión de riesgo, ciberseguridad, protección de datos, infraestructura financiera, gobierno corporativo y, quizás la más importante, confianza.

Esas barreras no desaparecen porque desarrollar tecnología sea más barato.

En este contexto, la regulación podría convertirse paradójicamente en uno de los mayores “moats”, o defensas competitivas, del ecosistema fintech. No porque debamos buscar mercados con menos participantes.

La competencia sigue siendo fundamental para mejorar productos, reducir costos y ampliar la inclusión financiera. Pero existe una diferencia entre reducir las barreras para innovar y eliminar aquellas necesarias para proteger el sistema financiero.

Si cualquiera puede construir una aplicación financiera en una semana, será más importante distinguir entre quien puede crear un producto y quien está preparado para operar responsablemente.

El desafío de la velocidad, la oportunidad y la norma

Aquí aparece uno de los mayores desafíos para los reguladores: la velocidad. La tecnología puede cambiar en semanas, mientras que una respuesta regulatoria puede requerir meses de análisis, consulta y aprobación. Cuando la norma entra en vigencia, la tecnología o el modelo de negocio que intentaba ordenar puede haber evolucionado.

Por eso, regular mejor no necesariamente significa regular más, sino desarrollar marcos ágiles, proporcionales al riesgo y capaces de adaptarse a la innovación. Sandboxes, licenciamientos claros y estándares diferenciados pueden ayudar a reducir esa brecha.

¿Y quienes son responsables?

Las fintech deberían asumir un rol más activo en la construcción de confianza, autorregularse no significa sustituir al regulador. Significa comprender que operar con dinero y datos financieros implica una responsabilidad. Esperar una norma para actuar correctamente puede ser insuficiente en una industria que evoluciona a gran velocidad.

Lea más: Giselle Ramírez empezó con una alcancía, ganó la hackathon de la NASA y enamoró al MIT

Una regulación excesiva puede proteger a los incumbentes y reducir la innovación. Pero la ausencia de reglas, o de responsabilidad empresarial, puede generar el problema contrario: actores sin capacidad suficiente para gestionar riesgos que afectan directamente al patrimonio de las personas.

El objetivo no debería ser tener “pocas fintech”, sino construir un ecosistema donde sea fácil experimentar, pero difícil operar irresponsablemente.

Considero que la industria fintech tiene una diferencia importante frente a otras industrias tecnológicas. Se podrá desarrollar más rápido, lanzar productos con equipos más pequeños y automatizar cada vez más procesos, pero cuando una empresa maneja el dinero o la información financiera de una persona, la tecnología por sí sola no alcanza.

La confianza no se construye de un día para otro: se gana con reglas claras, responsabilidad, transparencia y, sobre todo, haciendo bien las cosas incluso cuando todavía no existe una norma que obligue a hacerlo.

La próxima generación de fintech no competirá solamente por quién desarrolla más rápido. Competirá por quién merece gestionar la confianza de las personas.

(*) Directora de la Cámara Paraguaya de Fintech

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