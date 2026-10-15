La confianza de los consumidores se desploma, pese al crecimiento económico

Un significativo deterioro viene registrando el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que en el mes de setiembre alcanzó apenas 39,09 puntos, por debajo de la línea neutral, y en zona de pesimismo por varios meses consecutivos. Este índice alcanzado en el noveno mes del año, se encuentra por debajo de la puntuación lograda en agosto de este año de 39,67 puntos y de julio cuando llegó a 42,99 puntos, con lo que se concluye que la percepción de los consumidores sigue siendo baja, de acuerdo con la encuesta.

Este relevamiento de datos realiza mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a los datos proporcionados en la encuesta permanente de hogares, que luego son procesados y difundidos por el Banco Central del Paraguay (BCP).

De esta manera, el resultado que llegue a una puntuación de 50 puntos es considerado neutral, mientras que los puntajes que superen este rango se encuentran en zona de optimismo y los que resulten por debajo de los 50 puntos están en zona de pesimismo.

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Crecimiento vs percepción de consumidores

Llama la atención el resultado de la encuesta de ICC se de justamente en un escenario de crecimiento económico y baja inflación.

El Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep) registró un incremento de 5,7% al octavo mes del 2026. El resultado logrado hasta agosto se encuentra inclusive por encima de la proyección oficial de crecimiento económico para este año previsto en 4,5%. De acuerdo con el reporte oficial, en el crecimiento interanual incidieron favorablemente el sector secundario (sobre todo la actividad electricidad y agua y las manufacturas) y los servicios. No obstante, el sector primario mostró una caída.

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Sin embargo, el contexto de incertidumbres marcado por los acontecimientos externos, conflictos bélicos, sumado a las situaciones internas el atraso de pago a proveedores, el déficit fiscal que nuevamente no cerrará en los límites propuestos, son algunas de las cuestiones que los consumidores tienen en cuenta en sus percepciones sobre la economía del país. A nivel de la economía familiar, el aumento de precios de los principales bienes de la canasta (combustibles y alimentos), la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de las deudas en los hogares también pesan en la cautela de los consumidores.

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Confianza por subíndices

Al desagregar por componentes de análisis, el Índice de Situación Económica (ISE) registró un valor de 28,42 puntos (también en zona de pesimismo), cifra que bajó de los 29,92 puntos que tenía en agosto, y 7,59 puntos menos a lo registrado en setiembre de 2025 cuando llegaba a 36,01 puntos . El ISE se refiere a la percepción que tienen los consumidores sobre su situación económica familiar actual, como también a nivel país.

Por su parte, el Índice de Expectativas Económicas (IEE) alcanzó un resultado de 49,75 puntos (también en zona de pesimismo) con un aumento de 0,33 puntos respecto a agosto de 2026 y una reducción de 13,96 puntos respecto a septiembre de 2025. En este caso el IEE se refiere a la percepción que tienen los consumidores sobre el futuro de su economía personal y del país.

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En cuanto a la predisposición a ahorrar, el porcentaje de encuestados que respondió de forma afirmativa a esta consulta fue de un 12,75 de acuerdo con el informe, lo que representa un aumento de 1,75 puntos porcentuales (pp) respecto al mes anterior, pero una reducción de 6,75 pp en términos interanuales.

En cuanto a la adquisición de bienes durables, en términos mensuales las categorías de autos y motos registraron aumentos, la correspondiente a casas se mantuvo sin variación y la de electrodomésticos presentó una reducción