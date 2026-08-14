Pese a crecimiento económico, persiste el deterioro en el índice de confianza

Un significativo deterioro viene registrando el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que en el mes de julio alcanzó 42,99 puntos, por debajo de la línea neutral, en zona de pesimismo. Aunque comparativamente mejoró la puntuación en relación al mes anterior (junio) en el que alcanzó 41,03 puntos y de mayo cuando apenas llegó a 38 puntos, la percepción de los consumidores sigue siendo baja, de acuerdo con la encuesta mensual correspondiente al mes de julio.

Este relevamiento de datos realiza mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a los datos proporcionados en la encuesta permanente de hogares, que luego son procesados y difundidos por el Banco Central del Paraguay (BCP).

De esta manera, el resultado que llegue a una puntuación de 50 puntos es considerado neutral, mientras que los puntajes que superen este rango se encuentran en zona de optimismo y los que resulten por debajo de los 50 puntos están en zona de pesimismo.

Lea más: Persiste deterioro en índice de confianza del consumidor

Crecimiento vs percepción de consumidores

Llama la atención el resultado de la encuesta de ICC se de justamente en un escenario de crecimiento económico y baja inflación.

El Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep) registró un incremento de 5,6% al primer semestre del 2026. De acuerdo con los datos oficiales, en el crecimiento interanual incidieron favorablemente los servicios, el sector secundario (sobre todo la actividad electricidad y agua y construcción) y el sector primario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, el contexto de incertidumbres marcado por los acontecimientos externos, conflictos bélicos, sumado a las situaciones internas como atrasos en pago a proveedores del Estado, baja de las recaudaciones son algunas de las cuestiones que los consumidores tienen en cuenta en sus percepciones sobre la economía del país. A nivel de la economía familiar, el aumento de precios de los principales bienes de la canasta (combustibles y alimentos), la incertidumbre sobre incremento del salario mínimo son también elementos evaluados los usuarios.

Lea más: Actividad económica: ¿Cuánto creció en el primer semestre y que sectores impulsaron este repunte?

Confianza por subíndices

Al desagregar por componentes de análisis, el Índice de Situación Económica (ISE) registró un valor de 32,42 puntos (también en zona de pesimismo), cifra que mejoró respecto al mes de junio cuando alcanzó 30,25 puntos, y similar al dato registrado en julio de 2025. El ISE se refiere a la percepción que tienen los consumidores sobre su situación económica familiar actual, como también a nivel país.

Por su parte, el Índice de Expectativas Económicas (IEE) alcanzó un resultado de 53,55 puntos (levemente por encima de la línea neutral y en zona de optimismo) cifra superior a la del mes anterior cuando se ubicó en 52,21 puntos, pero inferior a la del mismo mes de 2025 en 9,62 puntos. En este caso el IEE se refiere a la percepción que tienen los consumidores sobre el futuro de su economía personal y del país.

En cuanto a la predisposición a ahorrar, el porcentaje de encuestados que respondió de forma afirmativa a esta consulta fue de un 15%, de acuerdo con el informe, que comparado con el reporte anterior se observa una mejora en el porcentaje.

En tanto que la predisposición a adquirir bienes durables, se registraron aumentos mensuales en las categorías de casas y motocicletas, mientras que las correspondientes a electrodomésticos y automóviles presentaron disminuciones.