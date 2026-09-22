Índice de confianza en baja: ciudadanos ya no esperan solo crecimiento, exigen calidad, explica Benigno López

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) retrocedió en agosto unos 3,32 puntos frente a julio último ubicándose de este modo en solo 39,67 puntos, por debajo de la línea neutral (de 50 puntos), y en zona de pesimismo, lo que corta la recuperación de los dos meses anteriores. El deterioro se notó tanto en la percepción que tienen los consumidores sobre la situación actual de su economía particular y del país, como también en la expectativa a futuro, según datos oficiales publicados por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Al respecto, el ex ministro de Hacienda y ex directivo del BCP, Benigno López analizó la situación y detalló que esta percepción negativa que tienen los ciudadanos es un reflejo primero de que los mismos ya no consideran suficiente solo los fundamentos macroeconómicos, estos exigen calidad en servicios públicos, afectados por una debilidad institucional.

En una entrevista en la 1020 AM Benigno López detalló que estos datos revelan que hay un cambio profundo en la expectativa ciudadana.

“Como en los últimos 20 a 25 años conseguimos esta macro que funciona relativamente bien, la gente que tiene 30 a 35 años no vivió otra realidad, y ya ve como que esto es algo que se tiene normalizado y reclama más, reclama más por sus impuestos y condiciones propias y hay una suerte de desilusión y hartazgo”, afirmó.

“Que le digas a la gente que tenemos una macro que funciona relativamente bien no es algo nuevo ni que le motiva para que se sienta satisfecho, sino que considera que eso tiene que ser así nomás luego”, agregó.

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Debilidad institucional y una clase media que exige calidad

Por otra parte, López reconoció que el problema de la eficiencia del gasto es estructural y tiene que ver con la debilidad institucional, a lo que señaló es el principal desafío que tenemos, de hacer que todo funcione de manera eficiente puesto que el ciudadano es más demandante de esa calidad, y esto, según López, es producto también del éxito en la macroeconomía que hizo que mucha gente salga de la pobreza e ingrese a la clase media.

“Esta clase media es un grupo de ciudadanos mucho más exigentes que antes y yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy, ya no es suficiente decirles que crecimos , ya no es suficiente decirles que tenemos instituciones que relativamente funcionan bien , quieren más, quieren que funcione la salud, que funcione el sistema judicial, quieren tener rutas de calidad, poder moverse dentro del país sin tantos problemas de baches en las calles y los problemas que se ven todos los días”, expresó.

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Deterioro de confianza en la situación actual y a futuro

La confianza de los consumidores paraguayos volvió a deteriorarse en agosto, y se situó en 39,67 puntos, una reducción de 3,32 puntos respecto al mes anterior y de 11,06 puntos frente a agosto de 2025.

El resultado mantiene al indicador por debajo de los 50 puntos, nivel considerado neutral. Los valores superiores a ese umbral reflejan una percepción optimista, mientras que aquellos inferiores representan una percepción pesimista.

El deterioro se observó tanto en la evaluación de la situación actual como en las perspectivas futuras. Así, el Índice de Situación Económica (ISE) llegó a 29,92 puntos, frente a 32,42 en julio y 36,84 en agosto del año pasado. Por su parte, el Índice de Expectativas Económicas (IEE) alcanzó 49,42 puntos, con una caída mensual de 4,13 puntos y una reducción interanual de 15,21 puntos.