Asatur pide medidas concretas ante la postergada fusión Senatur-MIC

En el marco de la apertura oficial de la Feria Internacional de Turismo (Fitpar), la presidenta de la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo (Asatur), Rossana Futagno, se refirió a la prometida integración Secretaria Nacional de Turismo (Senatur) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y a los desafíos que enfrenta el sector ante este cambio institucional.

Futagno señaló que este año se presenta como un periodo de cambios y definiciones importantes para el turismo nacional. Sostuvo que la propuesta de integrar la Senatur al nuevo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, plantea una nueva etapa que debe ser abordada con responsabilidad.

Cabe recordar que, durante el aniversario número 90 de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), celebrado en septiembre pasado, el presidente de la República, Santiago Peña, entregó al titular del Congreso, el senador Basilio Núñez, el proyecto de ley que propone unificar el MIC y la Senatur bajo una sola estructura ministerial.

Desde Asatur consideran que una transformación institucional puede abrir oportunidades, pero advirtieron que el turismo necesita algo más que una nueva estructura.

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“Necesita tener clara su visión, disponer de recursos, de continuidad y decisiones concretas. Escuchamos permanentemente a nuestras autoridades destacar la importancia del turismo, su capacidad de generar empleo, atraer inversiones y dinamizar la economía”, expresó.

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“El sector debe ser una prioridad”

La titular del gremio destacó que el turismo debe dejar de ser solamente una expresión en los discursos y convertirse en una prioridad en la toma de decisiones.

Añadió que ese reconocimiento debe traducirse en respeto a los proveedores de la cadena turística nacional, presupuestos adecuados, continuidad de la promoción internacional y una conectividad eficiente y sostenible.

Asimismo, resaltó la necesidad de invertir en infraestructura vial, mejorar los caminos, impulsar la capacitación constante y sostener políticas públicas a largo plazo. A su criterio, el sector también debe tener voz, participación y capacidad de decisión dentro de la nueva institucionalidad.

“No pedimos privilegios, sino que se reconozca con hechos el aporte de una industria que genera oportunidades para miles de paraguayos y que tiende a convertirse en uno de los grandes motores de desarrollo”, afirmó.

Construir una alianza

Futagno aseguró que Asatur está dispuesto a trabajar, dialogar y construir una alianza público-privada que se traduzca en resultados medibles.

“Paraguay tiene lugares extraordinarios, una cultura que nos identifica, una gastronomía que nos enorgullece y, sobre todo, gente cálida y hospitalaria. Talento humano con garra y pasión, trabajando para el descanso y disfrute de los visitantes los domingos, feriados, las veinticuatro horas, todo el año”, manifestó.

MIC busca atraer inversiones al turismo

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, señaló que el acompañamiento del sector privado turístico es fundamental para avanzar con la integración institucional. Indicó que el proceso requiere escuchar, aprender y trabajar conjuntamente en el diseño de las políticas públicas para el turismo en Paraguay.

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El ministro comentó que la propuesta fue planteada a los 26 gremios turísticos y que uno de sus fundamentos técnicos es aprovechar las capacidades de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex) para incorporar al turismo a su catálogo de atracción de inversiones.

Según explicó, el objetivo es que el desarrollo turístico no dependa únicamente de los empresarios paraguayos, sino que también se abran oportunidades para que inversionistas extranjeros lleguen al país y se asocien con empresas locales. De esta manera, se busca desarrollar productos turísticos de mayor alcance y atraer a más visitantes.

Potencial del crecimiento

Riquelme destacó el potencial de crecimiento del sector y recordó que el año pasado se modernizó la Ley N.º 60/90 de Incentivos Fiscales a la inversión, con la inclusión del turismo entre las actividades que pueden acceder a beneficios para la importación de maquinarias y equipos con arancel e IVA cero, conforme a las condiciones establecidas en el régimen.

El ministro indicó que el propósito es incentivar a esta industria, que, según sus datos, representa actualmente el 2,5% del producto interno bruto (PIB) nacional. Añadió que considera posible alcanzar una participación superior al 15%, como ocurre en República Dominicana.