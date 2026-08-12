Proyectan fusionar MIC y Senatur para crear un Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Jacinto Santa María renunció al cargo de ministro de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) “por motivos particulares y de dignidad personal”, según el comunicado que compartió en redes sociales.

El titular del MIC, Marco Riquelme, negó que la salida de Santa María tenga como trasfondo diferencias entre ambos.

“Los chismes son malvados. Con Jacinto tenemos una excelente relación. Es un excelente profesional”, declaró.

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¿Por qué Santa María habló de “dignidad personal”?

El titular del MIC también explicó que las declaraciones de Santa María representan que deja el cargo con dignidad y descartó nuevamente que existan diferencias entre ambos.

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“Estos cargos, de liderar una entidad pública, uno entra en un torbellino de llamadas. Creo que él salió con dignidad del cargo, sale por la puerta grande después de 4 meses intensos. También agradeció al presidente y quedó a disposición nuestra para lo que va a ser la revolución turística”, expresó.

El ministro también descartó que la salida de Santa María haya sido solicitada por el presidente Santiago Peña debido a una supuesta deficiente gestión.

Gobierno proyecta fusionar MIC y Senatur

Riquelme señaló que Santa María remarcó renunciar por razones personales y que su salida se da en el contexto del proyecto de fusión y del plan de transformación del turismo que impulsa el Gobierno.

Apuntó que la intención es fusionar la Senatur con el MIC para crear una sola entidad bajo la denominación de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

“Nosotros vamos a entrar en un proceso de revolución del turismo en Paraguay. Es mentira eso que tenemos que tener salida al mar para tener turismo. Tenemos que desarrollar productos y marketear productos”, mencionó.

Ya en agosto del año pasado, representantes de la Senatur y el MIC habían mantenido reuniones para analizar un anteproyecto de ley que propone la creación del nuevo Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía.

Fusión de Senatur y MIC para crear Ministerio de Turismo

El ministro anunció que se reunirá este miércoles con los gremios del sector para explicar el plan de fusión. También adelantó que dialogarán con legisladores con el objetivo de conseguir acompañamiento para el proyecto.

“El turismo va a tener otro nivel de foco dentro del Paraguay con esta fusión, va a tener un rango de ministerio y creo que con eso vamos a poder encaminar el potencial turístico que tiene nuestro país”, declaró.

Explicó que la propuesta apunta a otorgar al turismo un rango ministerial y concentrar bajo una misma estructura las políticas vinculadas a la industria, el comercio y el desarrollo turístico.

Consejo Empresarial del Turismo

En el marco de la eventual fusión, Riquelme comentó que se instalará, además, el Consejo Empresarial del Turismo en Paraguay.

Riquelme indicó que dicho organismo tendrá como objetivo elaborar un plan de corto, mediano y largo plazo para el sector. Según explicó el ministro, también buscará impulsar productos de préstamos y capacitaciones para fortalecer los negocios de las mipymes dedicadas al turismo.

Añadió que la propuesta pretende involucrar al sector privado en la definición de las estrategias para potenciar la actividad turística y desarrollar nuevos productos.

Javier Ramírez interinará la Senatur

Como reemplazante de Santa María, interinará el cargo Javier Ramírez, quien se desempeña dentro de la Senatur desde hace 15 años, según anunció el titular del MIC.

“Es la persona indicada para dar tranquilidad al sector, para continuar con los trabajos que viene haciendo Jacinto y para acompañarnos en nuestra transición, que estoy super seguro que va a ser un éxito para el país. En el futuro vamos a darnos cuenta que se tomó una buena decisión”, refirió.

En el marco de la eventual fusión entre el MIC y la Senatur, se prevé además la creación de un Viceministerio de Turismo.

Riquelme no descartó que Ramírez pueda ser nombrado para ocupar ese cargo, aunque aclaró que solicitará al sector privado una terna de candidatos para definir al futuro viceministro.

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¿Qué pasará con el Mundial de Rally?

Por otro lado, el ministro del MIC aseguró que la organización del Mundial de Rally, cuya competencia se inicia a finales de agosto, no se verá afectada por el cambio de titular de la Senatur.