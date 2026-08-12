Javier Ramírez asume como ministro interino de la Senatur tras renuncia de Jacinto Santa María

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 6.568/26 por el cual se designa a Javier Eduardo Ramírez Valdez como ministro interino de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur). La movida en el Gabinete se da tras la renuncia presentada por el hasta ayer titular de la cartera, Jacinto Santa María Ammatuna.

El documento oficial, firmado también por el ministro sustituto del Interior, Óscar Ocampos, expresa el agradecimiento del Ejecutivo a Santa María por los servicios prestados al frente de la institución y otorga a Ramírez el rango de ministro secretario ejecutivo de la Presidencia mientras dure su interinato.

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Trayectoria de Javier Ramírez dentro de la Senatur

Según datos oficiales, Javier Ramírez es un funcionario de carrera dentro de la Senatur, donde presta servicios desde el año 2007. Hasta su reciente nombramiento se desempeñaba como director general de Gestión Turística.

Anteriormente ocupó otros cargos dentro de la estructura institucional, como la Dirección General de Productos Turísticos y la Dirección de Prestaciones Turísticas, por lo que cuenta con una amplia experiencia técnica en el sector.

El breve paso de Jacinto Santa María por la Senatur

En abril de este año, Jacinto Santa María había asumido la titularidad de la Senatur en sustitución de Angie Duarte, quien se había mostrado “sorprendida” por el relevo, pese a que el decreto que firmó el presidente indicaba que la misma había renunciado.

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Tras su nombramiento, Santa María había hecho pomposos anuncios, por ejemplo, que convertiría a Paraguay en un “referente turístico de clase mundial”, asegurando que Peña aprobó una nueva orientación estratégica para el sector que permitiría al país convertirse en el primer destino de entretenimiento de América del Sur para 2037.

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