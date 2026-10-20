Negocios
20 de octubre de 2026 - 13:28

US$ 310 millones más en importación de vehículos hasta septiembre

Comercio Exterior
El guaraní fuerte está detrás de la suba de autos importados para comercializar en el mercado local, un 42,4% más en nueve meses.

La importación de automóviles sumó US$ 1.041,2 millones entre enero y septiembre, un 42,4% más que en 2025, lo que representa US$ 310 millones adicionales. Brasil, uno de los principales proveedores, puso un 50,8% más autos en el mercado paraguayo.

Por ABC Color
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En el 2026 que se perfila como el ańo récord de exportaciones, se registra también un crecimiento de las importaciones y los automóviles destacan por su salto del 42,4%.

Según el reporte de comercio exterior del Banco Central del Paraguay (BCP), los autos fueron el producto que más contribuyó al crecimiento de las importaciones en lo que va del año.

Las cifras

Entre enero y septiembre de 2026, el país importó automóviles terrestres por US$ 1.041,2 millones, frente a los US$ 731,1 millones en el mismo periodo de 2025; es decir US$ 310,1 millones más y un alza de 42,4%.

Con ese monto, los autos llegan a representar el 7% de todas las importaciones registradas. Si se suman los demás vehículos que el BCP agrupa en otra línea en su reporte reciente (US$ 541,1 millones, +39,6%), el rubro alcanza los US$ 1.582,3 millones.

Comercio Exterior
El salto de las importaciones representa US$ 310 millones más.

Más autos y menos gasoil

El dato que mejor dimensiona el fenómeno es la incidencia, es decir, cuánto aporta cada producto al crecimiento total. Las importaciones registradas subieron 15,5%, y los autos representan el 2,4 puntos de ese aumento.

El gasoil, pese a un encarecimiento de 33%, sumó 1,9 puntos. Las máquinas y aparatos eléctricos, el rubro de mayor peso en las compras externas, el 0,6 puntos.

El ritmo se acelera

La demanda tomó velocidad en el tramo final. Al cierre de agosto, el acumulado era de US$ 907,6 millones, con una suba de 41,6%.

Solo en septiembre entraron vehículos por US$ 133,6 millones, cerca de 48% más que en el mismo mes del año pasado.

Brasil es uno de los orígenes que más crece en este rubro. Los automóviles brasileños sumaron US$ 140 millones, contra US$ 92,8 millones de un año atrás: un alza de 50,8%. Hoy representan el 4,4% de todo lo que el país compra a su vecino.

Aun así, los autos brasileños representan apenas el 13% del total importado en vehículos. El resto llega de otros orígenes que el informe del BCP no detalla.

Comercio Exterior
La importación de vehículos representa 2,4 puntos en la incidencia de las importaciones.

Qué hay detrás del salto automotor

El impulso coincide con un guaraní más fuerte. La moneda local se apreció alrededor de 25% frente al dólar desde el año pasado, lo que abarata los bienes que se pagan en divisas, como los autos.

Para un comprador, un vehículo con el mismo precio en dólares cuesta menos guaraníes que un año atrás.

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