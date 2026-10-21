Fondos públicos: ¿Cuántos recursos estatales están en los bancos y que participación tienen?

El informe remitido desde la cartera económica, refiere que los fondos públicos depositados en el sistema bancario nacional sumaron unos G. 25,92 billones, unos US$ 4.320 millones al cambio actual de setiembre (de G. 6.000), según se desprende del informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al noveno mes del año.

A más del crecimiento propio de los depósitos en dólares, los datos también reflejan un salto importante en términos estadísticos por la devaluación del dólar estadounidense. Cabe señalar que en setiembre del 2025, el tipo de cambio rondaba los G. 7.040 frente a G. 6.000 que cerró en setiembre del presente año, lo que implicó una caída del 17% en un año.

De acuerdo con el reporte oficial, los depósitos en dólares tuvieron un salto importante y totalizan US$ 1.021 millones, lideradas por las entidades binacionales con el 47% y seguidas por las Empresas Públicas (Ande, Essap, y otras) con un 25,3%.

En lo que respecta a los recursos denominados en moneda local ascienden a G. 19,79 billones (aproximadamente US$ 3.297 millones según el tipo de cambio de la fecha), donde los Fondos de Seguridad Social ejercen un predominio absoluto concentrando el 57,8% de la cartera total en guaraníes.

Lea más: Fondos públicos en bancos: ¿A cuánto ascienden los recursos al primer semestre?

Cuatro bancos captan el 71,4% de la cartera pública

Por el lado del riesgo y la estructura competitiva, los recursos del Estado se encuentran fuertemente centralizados en el mercado bancario paraguayo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con el reporte del MEF, apenas cuatro entidades financieras captan el 71,4% del total de la cartera pública, listadas en orden de participación de mayor a menor: el Banco Nacional de Fomento con (BNF), con G. 7,01 billones, Ueno Bank con G. 5,0 billones, Banco Continental con G. 4,28 billones (entidad bancaria donde el presidente de la República Santiago Peña declaró que tiene acciones) y completa el Banco Itaú, con G. 2,21 billones. Por su parte, el Banco Sudameris quedó en quinto lugar con G. 1,67 billones.

Estos datos confirman además que la entidad bancaria Ueno Bank, ligada al Holding Ueno, de la cual el presidente Santiago Peña también tuvo participación reciente, sigue gozando de preferencias, concentrando actualmente cuantiosos recursos públicos y principalmente proveniente de los fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS).

Lea más: Fondos públicos en bancos sumaron US$ 4.359 millones hasta mayo con fuerte impulso del efecto cambiario

IPS lidera en inversión de CDA’S 48%

Al analizar la composición global por tipo de instrumento financiero, el portafolio estatal demuestra una clara preferencia por la rentabilidad a mediano plazo y la disponibilidad inmediata.

Por tipo de instrumento, se registra que del total de depósitos en el sistema bancario, el 48% corresponden a CDA’S (equivalente a unos US$ 2.122 millones, donde el Instituto de Previsión Social (IPS) es el tenedor del 68% de dichos papeles); el 46,1% se encuentra en Depósitos a la Vista, y el resto en Cuenta Corriente, 6%.