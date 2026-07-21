Fondos públicos en bancos: ¿A cuánto ascienden los recursos al primer semestre?

Los fondos de Organismos y Entidades del Estado (OEE) depositados en el sistema bancario nacional siguen creciendo y al primer semestre del presente año ya sumaron alrededor de G. 27,2 billones, unos US$ 4.462 millones al cambio actual, según se desprende del informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al sexto mes del año.

A más del crecimiento propio de los depósitos, los datos también reflejan un salto importante en términos estadísticos por la devaluación del dólar estadounidense frente al guaraní en casi 22% interanual.

Cabe señalar que en junio del 2025, el tipo de cambio rondaba los G. 7.900 frente a G. 6.100 que cerró en junio del presente año, lo que implicó una caída del 22% en un año en el tipo de cambio.

Así los depósitos totales que alcanzaban unos US$ 4.462 millones al cambio actual ( de G. 6.100) frente a US$ 2.859 millones de junio del 2025, lo que significa unos US$ 1.603 millones más en un año.

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Los depósitos en guaraníes crecieron 9%

Sin embargo, al desagregar los depósitos por tipo de moneda, se observa un crecimiento más elevado en dólares y más moderado en guaraníes. Así los ahorros del sector público en guaraníes que representan el 71% del total, sumaron al primer semestre unos G. 19,45 billones, cifra representa un aumento del 9% respecto a junio del 2025, cuando estos ahorros en la moneda local alcanzaron G. 17,84 billones.

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Del reporte oficial se desprende que las entidades que lideran las captaciones de fondos públicos en guaraníes al primer semestre del año fueron:

Banco Nacional de Fomento (BNF) con G. 5,32 billones, Ueno Bank con G. 3,45 billones, Continental con G. 2,27 billones e Itaú con G. 1,82 billones.

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Repunte de 121% de captaciones en dólares

En lo que respecta a los depósitos en dólares, el informe del MEF detalla que tuvieron un salto relevante de 121% en un año, y totalizaron en el primer semestre del 2026, unos US$ 1.272 millones, frente a US$ 574 millones que sumaron a junio del 2025.

Según el reporte oficial, las entidades que lideran los depósitos en dólares a junio del presente año fueron: Continental con US$ 323.452.157, Sudameris con US$ 315.890.736, Ueno Bank con US$ 251.709.686 y Basa con US$ 118.179.887.

El 70% de los CDA están en IPS

De acuerdo con el reporte oficial del MEF, la mayor parte de los recursos en guaraníes están invertidos en Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) por valor de G. 11,52 billones que representan el 59,2% del global, mientras que en Ahorros a la Vista se concentran el 31,9% de los recursos, unos G. 6,20 billones y el 8,9% de los fondos en Cuenta Corriente por G. 1,72 billones.

Además, de los fondos en CDA, que suman unos US$ 2.036 millones aproximadamente, el 70,8% están en poder del IPS, de acuerdo con los datos oficiales.

Al considerar el volumen global de las captaciones en guaraníes, el reporte oficial detalla que son las entidades públicas de seguridad social las que concentran la mayor parte, el 57% del total por valor de G. 11,25 billones, mientras que la Administración Central concentra el 21%, por un total de G. 4,17 billones.

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Alta concentración en cuatro bancos

El mismo reporte del MEF reconoce la alta concentración de recursos públicos en cuatro entidades del sistema, aunque justifican que las mismas responden a buenos indicadores de solvencia.

En orden de participación de mayor a menor en la captación de recursos públicos están: el Banco Nacional de Fomento (BNF) (G. 5,76 billones), Ueno Bank (G. 4,99 billones), Banco Continental (G. 4,24 billones), entidad donde el presidente de la República Santiago Peña declaró que tiene acciones; y completa la lista, el Banco Sudameris (G. 3,70 billones)

Estos datos confirman además que la entidad bancaria Ueno Bank, ligada al Holding Ueno, del cual el presidente Santiago Peña también tuvo participación reciente, sigue gozando de preferencias, concentrando actualmente cuantiosos recursos públicos y principalmente proveniente de los fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS).