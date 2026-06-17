Fondos públicos en bancos sumaron US$ 4.359 millones hasta mayo con fuerte impulso del efecto cambiario

El informe remitido desde la cartera económica, refiere que los fondos públicos depositados en el sistema bancario nacional sumaron unos G. 26,2 billones, unos US$ 4.359 millones al cambio actual, según se desprende del informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al quinto mes del año.

A más del crecimiento propio de los depósitos en dólares, los datos también reflejan un salto importante en términos estadísticos por la devaluación del dólar estadounidense. Cabe señalar que en mayo del 2025, el tipo de cambio rondaba los G. 7.950 frente a G. 6.100 que cerró en mayo del presente año, lo que implicó una caída del 24% en un año.

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Igualmente los depósitos en dólares tuvieron un salto importante y totalizan US$ 1.217,6 millones, lideradas por el segmento calificado como “Otros OEE” (ministerios y otros entes públicos) con el 63,8% y seguidas por las Empresas Públicas (Ande, Essap, y otras) con un 25,5%. Por el contrario, los recursos denominados en moneda local ascienden a G.18,93 billones (aproximadamente US$ 3.142 millones según el tipo de cambio de la fecha) , donde los Fondos de Seguridad Social ejercen un predominio absoluto concentrando el 58,3% de la cartera total en guaraníes.

Cuatro bancos captan casi el 70% de la cartera pública

Por el lado del riesgo y la estructura competitiva, los recursos del Estado se encuentran fuertemente centralizados en el mercado bancario paraguayo.

Apenas cuatro entidades financieras captan el 69,0% del total de la cartera pública, listadas en orden de participación de mayor a menor: el Banco Nacional de Fomento (BNF) (G. 2,35 billones), Ueno Bank (G. 2,12 billones), Sudameris Bank (G. 1,61 billones) y Banco Continental (G. 1,65 billones), en esta última entidad, es donde el presidente de la República Santiago Peña declaró que tiene acciones.

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Estos datos confirman además que la entidad bancaria Ueno Bank, ligada al Holding Ueno, de la cual el presidente Santiago Peña también tuvo participación reciente, sigue gozando de preferencias, concentrando actualmente cuantiosos recursos públicos y principalmente proveniente de los fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS).

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IPS lidera en inversión de CDA’S 70,5%

Al analizar la composición global por tipo de instrumento financiero, el portafolio estatal demuestra una clara preferencia por la rentabilidad a mediano plazo y la disponibilidad inmediata.

Por tipo de instrumento, se registra que del total de depósitos en el sistema bancario, el 47,1% corresponden a CDA’S (equivalente a unos US$ 2.053 millones, donde el Instituto de Previsión Social (IPS) es el tenedor del 70,5% de dichos papeles); el 46,1% se encuentra en Depósitos a la Vista, y el resto en Cuenta Corriente, 6,8%.