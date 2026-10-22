Negocios
22 de octubre de 2026 - 12:32

El software argentino sale a buscar clientes en Paraguay

Embajada
La delegación argentina, encabezada por su embajador en Paraguay, se reunió con potenciales clientes o aliados en Asunción: 140 citas de negocios en total.

Una misión comercial de 23 empresas tecnológicas argentinas mantuvo 140 reuniones con 25 firmas paraguayas en Asunción. La inteligencia artificial, la facturación electrónica y la ciberseguridad dominaron la agenda, y hubo contactos con la ANDE.

Por ABC Color
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Volto, una empresa argentina de inteligencia artificial, vino a ofrecer a las empresas paraguayas los agentes de IA, no fue la única ni es la única en el mercado. La competencia es creciente.

Esta semana 33 empresarios de 23 compañías argentinas de tecnología y software mantuvieron 140 reuniones de negocios con 25 empresas paraguayas en el hotel Wyndham Asunción. La misión fue organizada por la Embajada argentina.

Agentes digitales

“Creemos que el futuro del trabajo es híbrido: en las empresas van a trabajar tanto empleados físicos como empleados de inteligencia artificial”, explicó el CEO de Volto. La firma ya opera en el país y tiene un primer cliente en el sector inmobiliario.

En esta misión sumó contactos con centros de atención telefónica y empresas de cobranzas. “Toda esa base de contactos nos permitirá coordinar segundas reuniones y avanzar”, señaló.

Nonlinear Tecnología, que desarrolla herramientas para planificar la producción, la logística y los pronósticos de demanda, se reunió con empresas de alimentos, farmacéutica y comercio minorista.

Lea más: 56 empresas, 13 bodegas y 400 reuniones: Argentina lanza su mayor ofensiva comercial sobre Paraguay

Robots, cámaras térmicas y la ANDE

RH Vision, de Córdoba, llegó con una oferta poco habitual: inteligencia artificial aplicada a robots y cámaras. Sus sistemas detectan defectos de fabricación, verifican el uso de cascos y equipos de protección, y patrullan perímetros con robots cuadrúpedos.

Julián Maracamonte, representante de la empresa, contó que tuvo siete reuniones. La más interesante fue con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). “Nos comentaron algunas de las dificultades que están atravesando y conversamos sobre cómo podríamos acompañarlos”, relató.

Agenda tech
23 empresas tecnológicas argentinas arribaron a Asunción en la búsqueda de clientes.

Sobre la mesa quedaron el control de líneas de alta tensión mediante análisis de imágenes térmicas, para anticipar fallas y cortes de suministro, y el refuerzo de la ciberseguridad de la estatal.

“Encontramos un muy buen nivel de conocimiento tecnológico local”, destacó.

Clientes que vuelven

Para TAM Evolution, la misión fue una segunda oportunidad. La edición del año pasado le permitió concretar negocios con empresas paraguayas que hoy son clientes.

“Esa experiencia positiva nos impulsó a participar nuevamente para seguir desarrollando el mercado aquí”, dijo Matías Hilare, CEO y cofundador de la firma, que lleva 17 años en transformación digital y automatización de procesos.

Lo que demanda el mercado local

El embajador argentino Guillermo Nielsen destacó las oportunidades que abre el crecimiento de Paraguay para el sector tecnológico y la importancia de la mejora de su percepción internacional. También subrayó el valor de la previsibilidad del marco legal para inversiones de larga maduración.

Alejandro Gross Brown, de REDIEX, del Ministerio de Industria y Comercio, presentó el país como plataforma regional. Mencionó como oportunidades de exportación el desarrollo de software, los servicios administrativos y la atención a clientes, con casos ya en marcha en audiovisual y videojuegos.

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