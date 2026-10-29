En Paraguay se crean 38 sociedades por día, 41% más que en 2025

Cada día de este año en promedio se abren 38 nuevas sociedades comerciales. Detrás de cada una hay un emprendedor que decidió formalizarse y la mayoría de ellos eligió una Empresa por Acciones Simplificadas (EAS), constituida en línea, sin capital mínimo y, muchas veces, con un solo dueño.

Los números son de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Entre enero y septiembre se registraron 10.356 sociedades, la cifra más alta para ese período desde la implementación del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE). Son 3.009 más que en igual lapso de 2025, cuando se contabilizaron 7.347: un salto interanual del 41%.

Óscar Orué, director nacional de la DNIT, explicó a ABC Negocios que los datos reflejan que cada vez más negocios se formalizan a través de sociedades, especialmente EAS.

Cuatro años de aceleración

En años completos, las sociedades constituidas pasaron de 5.605 en 2022 a 6.773 en 2023, 8.052 en 2024 y 10.036 en 2025.

Y el ritmo se acelera, sostiene Orué. “En el período enero-septiembre, la tasa de crecimiento interanual fue de 15,9% en 2023, 20,8% en 2024, 25,9% en 2025 y 41% este año”. El promedio mensual saltó de 463 sociedades en 2022 a 1.151 en 2026. Julio, con 1.431, y agosto, con 1.393, marcaron los picos de la serie, comparte el director nacional de la DNIT.

Si se suman todas las inscripciones al IRE, incluidas empresas unipersonales y otras personas jurídicas, las altas llegaron a 53.909 hasta septiembre, 14,5% más que las 47.088 de 2025. Las unipersonales crecieron 11,9%, hasta 41.702. Las demás personas jurídicas cayeron 25,3%, principalmente por la recomposición de los fideicomisos.

La EAS desplaza a la SA

El cambio de fondo está en la forma jurídica. Las EAS representaron el 86,6% de las sociedades constituidas en 2026: 8.968 de 10.356. El 55,7% corresponde a EAS con dos o más accionistas y el 30,9%, a firmas de un solo accionista. (Gráfico 2).

La figura ganó terreno año tras año: 48% en 2022, 66,1% en 2023, 74,6% en 2024, 78,9% en 2025 y 86,6% en 2026. En el camino, las sociedades anónimas retrocedieron del 39% al 12%, y las sociedades de responsabilidad limitada (SRL), del 11,9% al 1,2%.

Las razones son concretas, sostiene Orué: “Bajos costos de constitución, ausencia de capital mínimo, posibilidad de operar con un solo accionista y trámites en línea a través del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (Suace)”.

De las 3.009 sociedades adicionales frente a 2025, las EAS con varios accionistas aportaron 1.945 y las unipersonales, 1.223. Las caídas en otras figuras compensaron parte del aumento.

Comercio lidera y tecnología crece

El comercio reúne el 34,4% de las sociedades creadas en 2026. Le siguen las actividades profesionales, científicas y técnicas (14,6%), la industria manufacturera (8,2%), los servicios administrativos y de apoyo (6,5%), la construcción (6,4%), el sector agropecuario (5,9%), las actividades inmobiliarias (5,6%) y la información y comunicación (5,5%).

La foto del crecimiento es distinta. Frente a 2025, el mayor salto le dio información y comunicación, con 68%. Detrás aparecen las actividades inmobiliarias (58%), la industria manufacturera (53%) y los servicios profesionales (53%). Los servicios de apoyo crecieron 49%; el comercio, 40%; la construcción, 36%; el agro, 21%, y el transporte, 18%. Ningún sector relevante registró caídas. (Gráfico 3).

Por actividad específica sobresalen la consultoría empresarial, el comercio mayorista, los servicios de tecnologías de la información, la explotación inmobiliaria y la construcción de edificios.

Las unipersonales muestran otro perfil: servicios personales, profesionales independientes, minimercados, despensas, peluquerías, estética y transporte local de carga.

Un mapa concentrado

La base empresarial formal sigue concentrada en pocos territorios. Central reúne el 32,2% de los contribuyentes del IRE y Asunción, el 20,4%: juntos suman el 52,6%. Con Alto Paraná (13,4%), la proporción llega al 66%.

Esta distribución corresponde a la base formal vigente, no solo a las empresas creadas en 2026. Por ciudades, Asunción encabeza la lista, seguida de Ciudad del Este, San Lorenzo, Luque y Fernando de la Mora.

Récord a la vista

Orué estima que el año cerraría con unas 14.200 sociedades comerciales, dentro de un rango de 13.900 a 14.500, lo que implicaría un crecimiento de 41,6% frente a 2025. Las altas totales al IRE llegarían a unas 69.600.

La proyección supone que se repite la estacionalidad de años anteriores. Entre los riesgos figuran una moderación del crecimiento económico y una posible normalización de la demanda de EAS tras varios años de expansión.

Del alta a la consolidación

Para sostener la formalización, el análisis de la DNIT propone facilitar el paso de empresas unipersonales a EAS, ampliar el acceso al crédito para mipymes con historial fiscal formal y mejorar las estadísticas con datos de domicilio, capital y empleo declarados.

El desafío ya no es solo abrir empresas, comparte Orué, es lograr que esos negocios formales se consoliden, accedan a financiamiento y crezcan.