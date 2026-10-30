Luzu: de 15 a 180 empleados y la atención de la audiencia como un negocio

Noviembre de 2020. Con el mundo encerrado y una inversión inicial modesta, Gaby Rivero y Nicolás Occhiato encendieron las cámaras de un canal de streaming pensado para una generación que ya no miraba televisión. Hoy aquel experimento es una productora de entretenimiento con 180 empleados, una alianza con Disney y shows que llenan estadios.

“Nosotros con Nico siempre lo que visionamos fue una productora de entretenimiento”, afirma Rivero, cofundadora y CEO. Esa mirada explica una estrategia que evita depender de una única fuente de ingresos.

Rentable desde 2022

La compañía llegó a crecer 200% anual en facturación, estructura y contenidos. El plan inicial fijaba el punto de equilibrio para 2021; en 2022, tras fusionar sus empresas, empezó a registrar rentabilidad con sus propios resultados operativos.

Desde entonces, según Rivero, sus márgenes superan los parámetros de la industria.

Cinco negocios y una comunidad

Media fue el punto de partida y sigue siendo el pilar: representa el 74% del negocio. Luzu Experience, dedicada a espectáculos y activaciones en vivo, aporta el 21% con más de 20 shows al año. El resto se reparte entre producción audiovisual para marcas, comercio electrónico de productos propios y desarrollo tecnológico.

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El 18 de noviembre, la empresa lanza una serie junto a Disney y, con Pampa Films, desarrolla una productora que suma un ecosistema digital alrededor de sus contenidos.

“Siempre tratamos de buscar nuevos territorios de creación de contenidos para que las marcas puedan ser protagonistas también”, sostiene Rivero.

Publicidad sin tandas

Las marcas son los principales socios comerciales y la publicidad, el eje de la monetización. Pero Luzu reemplaza la tanda tradicional por integraciones a medida: un anunciante puede entrar en un programa, sumarse a un show en vivo o protagonizar una producción audiovisual.

“Nuestro modelo no es un modelo de volumen”, explica la CEO. Para vender, exhibe visualizaciones, conversación en redes e interacción. Algunos shows agotan el Movistar Arena en apenas dos horas.

La métrica clave no es cuántos miran, sino cómo participan. La comunidad es el activo.

Números de canal líder

Durante varios meses de 2025, Luzu fue el canal de streaming más visto de Argentina, con un promedio mensual de 39 millones de visualizaciones, 2,4 millones de suscriptores y 4,8 millones de usuarios únicos. Su media kit de agosto de 2026 registró 89 millones de visualizaciones y 40 millones de horas vistas en emisiones en directo.

La llegada a Paraguay surgió del interés de Honor, que impulsó la presentación de Nadie Dice Nada. Para Rivero, la expansión regional no exige replicar estructuras en cada país, sino usar internet para proyectar contenidos y talento.

“Lo que hoy vemos es más la posibilidad de exportar la cultura argentina convirtiéndola en una cultura de internet”, afirma.

<i>Liderazgo, feedback y mascotas</i>

Con equipos de entre 20 y 35 años, Rivero apuesta por un liderazgo horizontal: retroalimentación constante, participación en las decisiones y hasta cobertura de salud para las mascotas de los empleados.

El desafío es innovar sin perder identidad. Producción y tecnología aún deben definir su alcance, por eso la ejecutiva evita anticipar cifras de crecimiento. La meta, en cambio, está clara: convertir la atención en una relación duradera y en ingresos sostenibles.