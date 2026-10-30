ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Negocios
30 de octubre de 2026 - 12:19

Luzu: de 15 a 180 empleados y la atención de la audiencia como un negocio

La productora argentina Luzu emplea hoy a 180 personas, es rentable desde 2022 y opera cinco unidades de negocio.
La productora argentina Luzu emplea hoy a 180 personas, es rentable desde 2022 y opera cinco unidades de negocio.

Fundada en 2020 con 15 personas, la productora argentina Luzu emplea hoy a 180 personas, es rentable desde 2022 y opera cinco unidades de negocio: Media aporta el 74% de los ingresos, los espectáculos en vivo, el 21%, y el resto entre producción audiovisual y desarrollo tecnológico. Su CEO, Gaby Rivero, de gira en Asunción, explicó a ABC Negocios cómo convirtió la comunidad digital en facturación y por qué su modelo “no es de volumen”.

Por Noelia Leguizamón
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Noviembre de 2020. Con el mundo encerrado y una inversión inicial modesta, Gaby Rivero y Nicolás Occhiato encendieron las cámaras de un canal de streaming pensado para una generación que ya no miraba televisión. Hoy aquel experimento es una productora de entretenimiento con 180 empleados, una alianza con Disney y shows que llenan estadios.

“Nosotros con Nico siempre lo que visionamos fue una productora de entretenimiento”, afirma Rivero, cofundadora y CEO. Esa mirada explica una estrategia que evita depender de una única fuente de ingresos.

Gaby Rivero y Nicolás Occhiato encendieron las cámaras de un canal de streaming pensado para una generación que ya no miraba televisión.
Gaby Rivero y Nicolás Occhiato encendieron las cámaras de un canal de streaming pensado para una generación que ya no miraba televisión.

Rentable desde 2022

La compañía llegó a crecer 200% anual en facturación, estructura y contenidos. El plan inicial fijaba el punto de equilibrio para 2021; en 2022, tras fusionar sus empresas, empezó a registrar rentabilidad con sus propios resultados operativos.

Desde entonces, según Rivero, sus márgenes superan los parámetros de la industria.

Cinco negocios y una comunidad

Media fue el punto de partida y sigue siendo el pilar: representa el 74% del negocio. Luzu Experience, dedicada a espectáculos y activaciones en vivo, aporta el 21% con más de 20 shows al año. El resto se reparte entre producción audiovisual para marcas, comercio electrónico de productos propios y desarrollo tecnológico.

Lea más: La compañía llegó a crecer 200% anual en facturación, estructura y contenidos

El 18 de noviembre, la empresa lanza una serie junto a Disney y, con Pampa Films, desarrolla una productora que suma un ecosistema digital alrededor de sus contenidos.

“Siempre tratamos de buscar nuevos territorios de creación de contenidos para que las marcas puedan ser protagonistas también”, sostiene Rivero.

Publicidad sin tandas

Las marcas son los principales socios comerciales y la publicidad, el eje de la monetización. Pero Luzu reemplaza la tanda tradicional por integraciones a medida: un anunciante puede entrar en un programa, sumarse a un show en vivo o protagonizar una producción audiovisual.

“Nuestro modelo no es un modelo de volumen”, explica la CEO. Para vender, exhibe visualizaciones, conversación en redes e interacción. Algunos shows agotan el Movistar Arena en apenas dos horas.

La métrica clave no es cuántos miran, sino cómo participan. La comunidad es el activo.

Números de canal líder

Durante varios meses de 2025, Luzu fue el canal de streaming más visto de Argentina, con un promedio mensual de 39 millones de visualizaciones, 2,4 millones de suscriptores y 4,8 millones de usuarios únicos. Su media kit de agosto de 2026 registró 89 millones de visualizaciones y 40 millones de horas vistas en emisiones en directo.

La llegada a Paraguay surgió del interés de Honor, que impulsó la presentación de Nadie Dice Nada. Para Rivero, la expansión regional no exige replicar estructuras en cada país, sino usar internet para proyectar contenidos y talento.

“Lo que hoy vemos es más la posibilidad de exportar la cultura argentina convirtiéndola en una cultura de internet”, afirma.

Durante varios meses de 2025, Luzu fue el canal de streaming más visto de Argentina.
Durante varios meses de 2025, Luzu fue el canal de streaming más visto de Argentina.

<i>Liderazgo, feedback y mascotas</i>

Con equipos de entre 20 y 35 años, Rivero apuesta por un liderazgo horizontal: retroalimentación constante, participación en las decisiones y hasta cobertura de salud para las mascotas de los empleados.

El desafío es innovar sin perder identidad. Producción y tecnología aún deben definir su alcance, por eso la ejecutiva evita anticipar cifras de crecimiento. La meta, en cambio, está clara: convertir la atención en una relación duradera y en ingresos sostenibles.

Artículos relacionados

Banco Atlas marca el paso en el sector financiero.
Negocios
La fórmula: experiencia, digitalización y agentes de IA sin resignar seguridad
Ver más
25 de octubre, Día Mundial de la Pasta.
ABC Revista
Un día con mucho sabor
Ver más
Hierro Plus construyó una trayectoria de más de 47 años en Paraguay.
Negocios
Una empresa familiar que transforma acero y construye futuro
Ver más

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más
05
Policiales
Intervienen empresas fachada por aparente millonario esquema de juegos ilegales
Ver más

Te puede interesar