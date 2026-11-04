Asimcopar reporta caída del 35% en las ventas de multitiendas tras la crisis de ueno

La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) advirtió sobre el impacto real y directo que ha causado la caída de la entidad ueno Bank en el sector de las multitiendas del país.

Según lo expresado por el gremio, durante el primer día de la contingencia bancaria, el sector de multitiendas registró una retracción del 35% en sus ventas, un nivel de caída que se ha mantenido durante la segunda jornada de afectación.

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Riesgo en la cadena de pagos y cobro de salarios

Desde la organización empresarial explicaron que esta retracción en el consumo y la actividad comercial continuará mientras el Banco Central del Paraguay (BCP) no agilice los plazos para transferir los ahorros de los clientes y facilitar alternativas para que las personas sin cuenta puedan habilitarla en otras instituciones financieras.

La preocupación del sector se intensifica al considerar que esta paralización de la entidad bancaria se produce en pleno periodo de cobro de salarios, por lo que aún no es posible dimensionar la magnitud total del impacto que provocará en toda la cadena comercial y de pagos en el país.

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Reclamos al BCP, al Congreso y al Poder Judicial

Ante el desarrollo de la crisis bancaria, el gremio emitió una serie de exhortaciones dirigidas a los diferentes poderes y organismos del Estado: