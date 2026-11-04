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Negocios
04 de noviembre de 2026 - 17:58

Asimcopar reporta caída del 35% en las ventas de multitiendas tras la crisis de ueno

Confeccionistas y calzadistas locales serán proveedores de multitiendas de retail.
Gremio comercial señala que la retracción de las ventas se mantiene en su segunda jornada y solicita medidas urgentes al BCPArchivo, ABC Color

El gremio comercial señala que la retracción de las ventas se mantiene en su segunda jornada y solicita medidas urgentes al Banco Central del Paraguay (BCP) para que se reestablezca la actividad económica en pleno periodo de cobro de salarios

Por ABC Color
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La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) advirtió sobre el impacto real y directo que ha causado la caída de la entidad ueno Bank en el sector de las multitiendas del país.

Según lo expresado por el gremio, durante el primer día de la contingencia bancaria, el sector de multitiendas registró una retracción del 35% en sus ventas, un nivel de caída que se ha mantenido durante la segunda jornada de afectación.

Lea más: Ueno Bank: advierten sobre impacto en el grado de inversión y cuestionan controles del BCP

Riesgo en la cadena de pagos y cobro de salarios

Desde la organización empresarial explicaron que esta retracción en el consumo y la actividad comercial continuará mientras el Banco Central del Paraguay (BCP) no agilice los plazos para transferir los ahorros de los clientes y facilitar alternativas para que las personas sin cuenta puedan habilitarla en otras instituciones financieras.

La preocupación del sector se intensifica al considerar que esta paralización de la entidad bancaria se produce en pleno periodo de cobro de salarios, por lo que aún no es posible dimensionar la magnitud total del impacto que provocará en toda la cadena comercial y de pagos en el país.

Lea más: El consumo se desacelera: economista advierte sobre señales que confirman tendencia a la baja

Reclamos al BCP, al Congreso y al Poder Judicial

Ante el desarrollo de la crisis bancaria, el gremio emitió una serie de exhortaciones dirigidas a los diferentes poderes y organismos del Estado:

  • Al Banco Central del Paraguay (BCP): Exigieron a sus autoridades trabajar con celeridad y comunicar con total claridad las decisiones y medidas de contingencia que se van tomando.
  • Al Congreso Nacional: Solicitaron a los parlamentarios otorgar prioridad absoluta a los temas legislativos y debates vinculados a la crisis del sector financiero.
  • A la Justicia: Demandaron que las investigaciones actúen con la mayor celeridad y todo el peso de la ley sobre los responsables en todos los niveles, ya sea dentro del sector privado o del sector público

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