Ueno Bank: advierten sobre impacto en el grado de inversión y cuestionan controles del BCP

La resolución de Ueno Bank y las circunstancias que llevaron a la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) podrían afectar la credibilidad institucional del país y poner en riesgo los avances logrados para atraer inversiones extranjeras.

Así lo advirtió la vicepresidenta de la Asociación de Mipymes (Asomipymes), Carla Bacigalupo, quien cuestionó la capacidad de reacción de los organismos de control y sostuvo que el caso evidencia debilidades en la supervisión financiera.

La representante gremial señaló que la confianza es un elemento fundamental para la estabilidad del sistema financiero y advirtió que una intervención abrupta puede generar sospechas sobre otras entidades, especialmente los bancos medianos y emergentes.

Según explicó, esa desconfianza podría provocar que los ahorristas trasladen sus recursos hacia bancos tradicionales o entidades del exterior, reduciendo la liquidez disponible y restringiendo el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas.

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Bacigalupo también alertó sobre las señales que este episodio puede transmitir a los organismos de financiamiento externo y a los inversionistas internacionales, que observan la previsibilidad regulatoria y la calidad de la gobernanza institucional antes de colocar sus capitales.

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Advierten sobre riesgo para el grado de inversión

La vicepresidenta de Asomipymes cuestionó especialmente la actuación del BCP y de la Superintendencia de Bancos, al considerar que las decisiones tardías o que puedan percibirse como politizadas afectan la credibilidad técnica de las instituciones encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.

“Esta vulnerabilidad impacta negativamente en la evaluación de las calificadoras internacionales de riesgo, las cuales ponderan la fortaleza institucional y la independencia regulatoria para otorgar o preservar el Grado de Inversión”, advirtió.

A su criterio, la crisis no solo compromete la confianza en una entidad bancaria, sino que también puede repercutir en la imagen del país ante los mercados internacionales, en un momento en que Paraguay busca consolidar su posición como destino de inversiones.

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Mipymes quedan expuestas por falta de liquidez

Bacigalupo también alertó sobre las consecuencias inmediatas para las empresas que operaban con Ueno Bank. Sostuvo que la inmovilización de los fondos y las dificultades para realizar transacciones pueden paralizar las operaciones de numerosos negocios.

Explicó que la falta de disponibilidad de dinero impide cumplir compromisos con trabajadores y proveedores, interrumpe la cadena de suministros y puede exponer a las empresas a sanciones comerciales y al rechazo de cheques.

A esto se suma la interrupción de líneas de crédito, anticipos de facturas y descubiertos en cuenta corriente, herramientas que muchas mipymes utilizan para financiar sus operaciones diarias.

La dirigente consideró especialmente grave que la resolución se haya ejecutado en pleno cierre de mes, cuando las empresas necesitan disponer de liquidez para pagar salarios y cumplir otras obligaciones.

“Al impedirse la acreditación de haberes, se lesiona directamente la subsistencia de miles de familias trabajadoras que dependen de ese ingreso para cubrir alimentación, alquileres, salud y educación”, manifestó.

Ante este escenario, reclamó establecer un corredor financiero de contingencia que permita garantizar el cobro de las remuneraciones y la continuidad de las operaciones de los negocios afectados.

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Piden investigar a responsables y proteger fondos jubilatorios

En cuanto a las medidas que debería adoptar el Gobierno, Bacigalupo pidió al presidente de la República, Santiago Peña, ordenar auditorías técnicas e independientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

También reclamó que los organismos de supervisión actúen con autonomía, sin presiones políticas ni favoritismos corporativos, y que se aparte a los funcionarios que hayan incurrido en omisión, negligencia o complicidad, si estas responsabilidades llegan a comprobarse.

Asimismo, planteó conformar una mesa de diálogo permanente con los gremios productivos y del sector mipymes para garantizar la continuidad de los servicios financieros y resguardar los fondos de trabajo.

Otro punto que consideró urgente es la intervención de la Superintendencia de Pensiones para proteger los recursos previsionales de las cuatro cajas de jubilaciones que, según indicó, tienen depósitos comprometidos en Ueno Bank. Mencionó especialmente al Instituto de Previsión Social (IPS), al que identificó como el mayor afectado.

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Cuestionan debilidades en la supervisión financiera

A diferencia de otros sectores que consideran que el caso de Ueno Bank constituye un episodio aislado, la vicepresidenta de Asomipymes sostuvo que la situación evidencia falencias en los mecanismos de supervisión y control del sistema financiero paraguayo.

Argumentó que el crecimiento acelerado, la digitalización y la expansión corporativa de la entidad no estuvieron acompañados por mecanismos de fiscalización suficientemente oportunos.

A su criterio, los organismos de control reaccionaron cuando el problema ya había avanzado hasta desembocar en la resolución del banco y el perjuicio para sus clientes.

Por ello, planteó revisar los mecanismos de alertas tempranas y actualizar las normas relacionadas con los límites de concentración de riesgos, las operaciones con empresas vinculadas y el gobierno corporativo.

La dirigente insistió en que la crisis no debe analizarse únicamente desde el impacto sobre los depositantes de Ueno Bank, sino también por sus posibles consecuencias sobre el crédito, el empleo, el consumo y la confianza de los inversionistas en Paraguay.