La trayectoria importa más que el punto de partida en esta historia

Paraguay suele ser presentado como ejemplo de estabilidad macroeconómica para América Latina, lo cual es cierto porque durante las últimas décadas se evitaron muchas crisis financieras, cambiarias e inflacionarias que golpearon fuertemente a la región. Sin embargo, la estabilidad y la resiliencia macroeconómica son importantes para comprender la solidez de una economía, pero resultan insuficientes para explicar su desempeño de largo plazo.

Para comprender mejor es necesario mirar la historia; en este sentido, la trayectoria de 50 años de países que, en sus inicios, tenían un Producto Interno Bruto per cápita más bajo que Paraguay, como lo fueron Corea del Sur y China.

Producto Interno Bruto per cápita en dólares corrientes, Corea del Sur, China y Paraguay (1965-2025)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial.

Los datos cuentan una historia fascinante, según el Banco Mundial (2026) en el año de 1965 Paraguay registraba un ingreso por habitante de 209 dólares, prácticamente dos veces superior al de Corea del Sur (109 dólares por habitante) y al de China (99 dólares por habitante). Medio siglo después, Corea del Sur tiene un PIB per cápita 36.227 dólares el cual es 5 veces mayor que el PIB per cápita de Paraguay con 7.027 dólares, mientras que China tiene un PIB per cápita de 13.862 dólares el cual casi duplica el PIB per cápita de Paraguay.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial.

En este contexto, Paraguay también registró avances a lo largo del tiempo, pero a diferencia de Corea del Sur y China no logró consolidar una trayectoria sostenida de crecimiento de ingresos per cápita.

De esta manera, la historia todavía se vuelve más interesante cuando observamos indicadores que van más allá del ingreso per cápita. En este caso, cuando consideramos también a el Índice de Desarrollo Humano el cual combina ingresos, educación y esperanza de vida para medir el desarrollo de las personas.

Índice de Desarrollo Humano de Paraguay, Corea del Sur y China (1990 versus 2023)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En 1990 Paraguay superaba ampliamente a China en desarrollo humano, treinta y tres años después, China no solamente alcanzó a Paraguay, sino que lo superó. Corea del Sur en los 90 ya superaba a Paraguay, y tres décadas después consolido su desarrollo humano y hoy está entre los países con mayor desarrollo humano del planeta.

El comportamiento del IDH sugiere que las mejoras económicas registradas por China y Corea del Sur estuvieron acompañadas de avances acelerados en educación, salud y calidad de vida, avances que también existieron en Paraguay, pero fueron muy lentos. Es decir, los incrementos de ingreso en estos países se traducen en mejoras de la educación, la salud y la calidad vida de manera mucha más efectiva que los observados en Paraguay.

Pero, en esta historia marcadas por las diferencias iniciales, existiría un concepto que podría ayudar a explicar mejor porque las diferencias iniciales no se mantuvieron a lo largo del tiempo. El concepto es el de complejidad económica el cual significa la capacidad de un país para producir y exportar bienes sofisticados y para este caso se mide con el Índice de Complejidad Económica el cual muestra que tan difícil o complejo es producir bienes exportables.

Ranking de Complejidad Económica Corea del Sur, China y Paraguay (2024)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Complejidad Económica.

La comparación del ICC entre Corea del sur, China y Paraguay resulta reveladora y aclara la historia. Corea del Sur ocupa el cuarto lugar mundial porque exporta semiconductores, automóviles, maquinaria avanzada, productos electrónicos y otros bienes intensivos en tecnología; China se ubica en el puesto 16 gracias a una estructura productiva capaz de fabricar desde equipos industriales hasta vehículos eléctricos y componentes tecnológicos; mientras que Paraguay, se encuentra en el puesto 90 debido a que gran parte de sus exportaciones continúa concentrada en productos primarios y manufacturas de menor complejidad.

En otras palabras, Paraguay exporta principalmente lo que la naturaleza le permitió producir, mientras que Corea del Sur y China exportan crecientemente lo que sus sociedades aprendieron a producir.

En consecuencia, la estrategia de desarrollo económico adoptada por estos países es la que ayudaría a explicar la brecha que actualmente separa positivamente Corea del Sur y China de Paraguay. La lógica económica detrás de este resultado es clara: las economías más complejas demandan más trabajadores calificados, generan mayores niveles de productividad, pagan mejores salarios y crean incentivos para invertir en educación, ciencia, innovación; y por supuesto, está dinámica productiva termina impactando sustancialmente en la economía y el desarrollo.

Paraguay llegó a tener mayores niveles de ingreso por habitante que Corea del Sur y China, y China incluso tuvo un menor IDH que Paraguay. Pero, hoy ambos países superan ampliamente a Paraguay en ingreso, desarrollo humano y complejidad económica. La diferencia no estuvo en el punto de partida, la diferencia estuvo en la trayectoria mientras Paraguay mejoró, Corea del Sur y China transformaron sus economías.

Esta historia enseña una lección difícil de ignorar: los países no se desarrollan por lo que tienen, sino por lo que son capaces de construir…

*Economista y analista de políticas públicas.