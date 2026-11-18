Al cumplir cien años, Módiga no quiso quedarse solo con el brindis y la nostalgia. Fundada en 1925, la empresa vive hoy una etapa de reordenamiento, de salida a nuevos mercados y de búsqueda de oportunidades pensadas no solo para el presente, sino también para quienes vendrán después. Esa evolución también se nota a simple vista: la antigua Casa Módiga pasó a llamarse, simplemente, Módiga, un nombre que los clientes venían usando mucho antes de que la marca decidiera oficializarlo.

Detrás de ese cambio hay una empresa que dejó hace décadas la venta minorista como actividad principal para especializarse en la importación, representación y distribución de marcas. Hoy combina alimentos, bebidas y productos para el hogar, con operaciones que llegan a distintos canales del comercio y una estrategia que, según su conducción, apunta a competir con mayor escala y profesionalización.

Miguel Solís, presidente del directorio, considera que la continuidad del negocio se explica menos por la permanencia de una fórmula que por la disposición a modificarla. En conversación con ABC Negocios, identifica los puntos de inflexión que van desde las primeras importaciones hasta los cambios internos más recientes.

Del mostrador

La historia comenzó con Carmelo Módiga y Nunciata Túrtola, quienes abrieron en 1925 un comercio sobre la calle Palma para vender fiambres, frutas y quesos, buena parte de ellos traídos de Buenos Aires. El negocio incorporó luego otros productos importados y dio un salto con la apertura de un autoservicio, un formato novedoso para una época en que los clientes todavía estaban acostumbrados a ser atendidos en el mostrador.

La generación siguiente, marcada por el impulso de Atilio Seppe, abuelo de Solís, amplió las representaciones internacionales y abrió camino a la distribución mayorista. Solís recuerda una forma de conseguir proveedores que resume bien aquella etapa: su abuelo observaba las etiquetas de las mercaderías y escribía cartas directamente a los fabricantes para solicitar la representación de sus marcas. Con el tiempo se sumaron bebidas, nuevas líneas de alimentos y artículos de ferretería, lo que impulsó la expansión hacia otras ciudades.

El crecimiento también exigió infraestructura. A fines de los años noventa, la operación logística se trasladó a la avenida Boggiani, con una flota más amplia y mayor cobertura. Más recientemente, en 2024, Módiga inauguró un centro de distribución y oficinas en Ciudad del Este, dentro del Parque Logístico Industrial del kilómetro 11, con el objetivo de fortalecer el abastecimiento en esa zona del país.

Cambio interno

Sin embargo, el desafío más profundo de la etapa reciente no estuvo solamente en los depósitos o las marcas, sino en la forma de administrar una compañía familiar. Solís recuerda que, durante muchos años, distintos integrantes de la familia ocupaban puestos gerenciales, una práctica que comenzó a revisarse entre 2012 y 2013, cuando el negocio crecía a un ritmo reducido.

“Nos empezamos a cuestionar esa situación. Veníamos creciendo prácticamente a ratios de inflación y eso no nos llevaba a un horizonte mucho más interesante. Ahí empezamos a ver consultores que nos ayudaron a tener otra visión del negocio”, relata el empresario, al describir el inicio de un proceso que obligó a cambiar hábitos arraigados en la organización.

Primero, los familiares dejaron gradualmente los cargos operativos y se contrató una gerencia general externa; después, en 2017, se incorporaron al directorio profesionales ajenos a la familia y se limitaron los espacios de representación familiar en ese ámbito. Sin embargo, los resultados no llegaron de inmediato: Solís reconoce que las primeras modificaciones, si bien importantes, no lograron por sí solas imprimir el dinamismo que buscaban.

Un nuevo punto de partida

En 2022 llegó otra decisión relevante: tras diferencias sobre el rumbo futuro, una rama familiar adquirió las acciones de sus primos y reorganizó la propiedad sin interrumpir las operaciones. Ese proceso abrió una discusión más profunda sobre el modelo de negocios y la necesidad de fortalecer la gestión comercial.

“Nos tomó cierto tiempo reorganizarnos tras este cambio, y fue entonces cuando nos planteamos qué queríamos ser. Esa pregunta caló muy hondo, porque lo que queríamos ser no coincidía con lo que teníamos”, señala Solís.

La respuesta a este cuestionamiento incluyó la llegada de un gerente general con experiencia en Argentina, cambios culturales y la posterior promoción de un ejecutivo de la propia organización a la conducción. Para el directivo, el ascenso interno confirmó que el proceso de profesionalización también podía abrir oportunidades de carrera para los colaboradores, más allá de la pertenencia a la familia fundadora.

Cobertura y marcas

Solís sostiene que las decisiones de esta nueva etapa contribuyeron a acelerar el desempeño comercial. “En los últimos tres años, Módiga viene creciendo a una tasa promedio del 26%. Obviamente, empujado muchísimo por el trabajo de marca, por el trabajo con los clientes y porque expandimos fronteras con distribuidores”, explica.

Según los datos compartidos, la firma alcanza actualmente unos 15.000 puntos de venta mediante atención directa e indirecta, mientras que su expansión se apoya especialmente en distribuidores aliados del interior, un canal que ganó protagonismo para ampliar la presencia de las marcas sin depender exclusivamente de la operativa propia.

El catálogo de Módiga supera las 50 marcas e incluye productos de consumo masivo y selectivo. Entre las representaciones visibles figuran Van Camp’s, La Costeña, Natura, Fernet Branca, Undurraga, Ruca Malen, Cordero con Piel de Lobo, Energizer y Schick, además de otras líneas de alimentos, bebidas y cuidado personal. Esta combinación le permite participar tanto en las compras habituales de los hogares como en segmentos vinculados con la gastronomía y el consumo especializado.

En ese contexto, el escenario comercial plantea tanto oportunidades como desafíos. El Estimador de Cifras de Negocios (ECN) del Banco Central del Paraguay (BCP) registró un crecimiento acumulado de 4,5% a agosto de 2026, impulsado, entre otros rubros, por el comercio. Para las distribuidoras, ese dinamismo convive con consumidores más atentos a los precios y a las promociones, una mayor exigencia de las cadenas y una fuerte competencia entre marcas nacionales e importadas.

Nuevas categorías

En el segmento de alimentos y bebidas alcohólicas se concentra actualmente una parte importante de la estrategia de Módiga. Solís menciona la inversión en activaciones comerciales, la presencia en establecimientos gastronómicos y la participación en eventos culturales y deportivos como herramientas para posicionar productos y generar una relación más directa con el público. La intención, explica, es que la distribución vaya acompañada de un trabajo de desarrollo de marcas en los puntos de venta.

Al mismo tiempo, la compañía comenzó a incorporar marcas propias en alimentos, con líneas de aceites y mayonesas, además de estudiar su ingreso a una nueva categoría que pueda aprovechar su red comercial actual. “Definitivamente estamos mirando otras categorías, para no ‘casarnos’ con unas pocas. En alimentos estamos ahora lanzando marcas propias para fortalecer nuestra cartera; estamos trabajando en robustecer más nuestro portafolio”, afirma.

La expansión no se limita a sumar productos importados: entre sus aspiraciones, Solís menciona la posibilidad de desarrollar producción nacional y aprovechar su conocimiento de distribución para impulsar marcas paraguayas dentro y fuera del país. Si bien se trata de una visión a futuro, permite vislumbrar los pasos que la compañía plodría empezar a dar en los próximos años.

Próxima etapa

Otro frente en constante fortalecimiento es el de la tecnología. Para Solís, incorporar herramientas más avanzadas será determinante para ganar eficiencia, mejorar los procesos y sostener un ritmo de crecimiento superior. La apuesta se inserta en una etapa que también trajo una nueva imagen corporativa, el traslado de sus oficinas a Distrito Perseverancia y un programa interno de transformación organizacional.

En una mirada de más largo plazo, el empresario no descarta negocios vinculados con la logística ni la consolidación de un grupo que reúna distintas actividades. La hidrovía y los corredores de integración regional aparecen en ese horizonte como oportunidades que observa con interés, aunque por ahora no hay proyectos concretos anunciados en esa dirección.

“Las generaciones que vengan quizás ya no conozcan a Módiga como tal, quizás conozcan un grupo que se llame Módiga. Creo que tenemos que expandirnos, mirar otro rumbo y potenciarnos en todo sentido”, sostiene Solís.