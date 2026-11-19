Se trata de un ejercicio planificado y controlado, que no implica la liberación real de sustancias.

El simulacro se realiza íntegramente con personal, señales y procedimientos simulados, sin generar emisión, vertido ni impacto ambiental alguno, coordinado con Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional y los servicios de salud de la zona.

El objetivo de esta implementación es evaluar y fortalecer los protocolos de respuesta, evacuación y comunicación de la empresa ante una eventual emergencia real.

Durante el ejercicio, la comunidad podrá percibir movimiento inusual en los alrededores de la planta: sonido de sirenas y alarmas, presencia de vehículos de bomberos y de emergencias, y personal desplazándose de forma coordinada dentro y en las inmediaciones del predio.

Novex S.A. solicita a los vecinos y transeúntes no alarmarse: se trata de un ejercicio programado, no de una emergencia real.

Puntos clave del ejercicio

- No implica riesgo alguno para la comunidad ni para el personal de la planta.

- Cuenta con la coordinación previa de los organismos de emergencia de la zona.

- Forma parte del sistema institucionalizado de simulacros de Novex S.A.

Ante cualquier consulta durante o después del ejercicio, periodistas y vecinos pueden comunicarse con el área de Seguridad Industrial, con el Ing. Esteban Amarilla.

Consultas al (021) 575-757, (021) 582-396, (021) 584-248, (021) 570-313 y (021) 570-314.