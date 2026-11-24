Electropar dio inicio al Energy Week 2026, dedicado a la innovación, la tecnología y el conocimiento, que reúne a profesionales, empresas, técnicos, instaladores, estudiantes y referentes del sector eléctrico, energético y tecnológico del Paraguay.

La segunda jornada se realiza este martes 24 de noviembre en Paseo La Galería, de 13:00 a 21:00, con acceso libre y gratuito.

Las inscripciones y la agenda de hoy se encuentran www.energyweek.com.py.

Los visitantes conocerán de cerca las últimas innovaciones de las marcas representadas por Electropar, junto con una amplia variedad de productos y soluciones para la industria, la construcción, la iluminación, la seguridad y otras áreas de aplicación.

Innovación y tecnología para conocer de cerca

Marcas internacionales como ABB, Nexans, Fluke, Hikvision y Disano, entre otras, cuentan con espacios de exhibición donde presentan sus productos, tecnologías y soluciones, permitiendo a los asistentes observarlos directamente, conocer sus características y descubrir sus distintas aplicaciones.

Uno de los principales atractivos del Energy Week 2026 es la posibilidad de interactuar con representantes y especialistas nacionales e internacionales de las marcas, quienes están disponibles para realizar demostraciones, responder consultas y brindar asesoramiento técnico sobre las soluciones exhibidas.

De esta manera, el Energy Week ofrece una experiencia que va más allá de una exposición tradicional, acercando a los visitantes las tecnologías y soluciones que pueden incorporar a sus proyectos, actividades profesionales y negocios.

La propuesta se complementa con una agenda de charlas técnicas, orientadas a compartir conocimientos, tendencias, innovaciones y aplicaciones prácticas para los distintos sectores.

En este contexto, Keila Perié, especialista en soluciones técnicas de las marcas ABB y Finiscontact, destacó la presencia de ABB y las novedades que presentan para el mercado nacional.

“ABB es líder en la parte industrial. Ahora también está muy metido en la parte de building. Estamos con muchas novedades para el sector en gestión de energía y blindo barra, que es prácticamente lo que viene a reemplazar el cable en instalaciones grandes como edificios”, explicó.

La especialista señaló que el crecimiento del sector de la construcción en Paraguay abre nuevas oportunidades para incorporar tecnologías que ya se utilizan en otros mercados.

“Es una solución innovadora que empezó a utilizarse hace muy poquito en el país. Entonces, traemos esas soluciones para implementar en el país”, indicó en referencia a las nuevas alternativas tecnológicas que presenta la marca.

Intercambio de conocimientos y actualización profesional

Otro de los aspectos destacados de esta edición es la participación de especialistas internacionales, quienes llegan para compartir experiencias y presentar soluciones que ya se encuentran implementadas en otros países.

Perié valoró la evolución del encuentro y la respuesta de las empresas y los visitantes. “Tenemos bastante aceptación del evento. Cada año vamos creciendo en cantidad de visitantes y en la participación de las empresas”, manifestó.

Sobre la importancia de acercar estas novedades a los profesionales paraguayos, Perié explicó que Electropar busca facilitar el contacto directo con quienes desarrollan e implementan las tecnologías en otros mercados.

“Tratamos de traer siempre a nuestros colaboradores o nuestros apoyos de marcas del exterior porque justamente vienen a contarnos las soluciones que están implementando ya en países cercanos como Argentina, Brasil, Uruguay, inclusive en Europa. Tenemos gente de Italia que está en el Energy Week”, comentó.

Agregó que estas visitas permiten conocer experiencias y aplicaciones que llevan años de desarrollo en otros mercados y que comienzan a ganar espacio en Paraguay.

Fluke se incorpora al portafolio de Electropar

Entre las principales novedades del Energy Week 2026 se destaca el lanzamiento oficial de Fluke como nueva marca del portafolio de Electropar.

Reconocida internacionalmente por sus instrumentos profesionales de medición, prueba y diagnóstico, Fluke ofrece herramientas especializadas para profesionales de los sectores eléctrico, industrial y de mantenimiento.

Con esta incorporación, Electropar continúa ampliando su oferta de soluciones tecnológicas, acercando al mercado paraguayo nuevas alternativas para el diagnóstico, el mantenimiento y la seguridad de instalaciones y equipos.

Un espacio para impulsar el conocimiento y el desarrollo del sector

Con esta II edición, Electropar busca seguir consolidando el Energy Week como un espacio de encuentro entre marcas, especialistas, empresas y profesionales, promoviendo el intercambio de conocimientos y el acceso a nuevas tecnologías.

La iniciativa refleja el compromiso de la empresa de ir más allá de la comercialización de productos, contribuyendo a la actualización técnica y al desarrollo de los sectores a los que brinda soluciones.

Innovación, capacitación y tecnología

Electropar es una empresa paraguaya con más de 40 años de trayectoria, especializada en brindar soluciones para el sector eléctrico, representando a importantes marcas internacionales para acercar al mercado productos, tecnologías y soluciones dirigidas a profesionales, empresas y diferentes segmentos del sector.

A través de iniciativas como Energy Week, Electropar reafirma su compromiso con la capacitación, la innovación y el desarrollo del sector, generando espacios que permitan compartir conocimiento y conectar a los diferentes actores de la industria.

Más información en www.electropar.com.py.