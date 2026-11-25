Lo novedoso del PGN es que reconoce deudas que el Estado venía arrastrando fuera de las cuentas. El Ejecutivo admite unos US$ 1.270 millones en compromisos acumulados, concentrados en farmacéuticas, que reclaman cerca de US$ 900 millones, y vialeras, con unos US$ 400 millones entre certificados e intereses, según los gremios.

Para pagarlos pide perforar el tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal y llevar el déficit a 3,9% del PIB, con la promesa de volver al 1,5% en 2028. Pagar es lo correcto; lo grave es haber dejado crecer esas deudas hasta este punto.

Rutas, salud y educación sostienen los ingresos país

Los dos sectores conectan el gasto público con la capacidad de producir del país. Las rutas sacan la cosecha hacia puertos y mercados, y la salud sostiene a quienes trabajan. Cuando el Tesoro deja de pagarle a quien construye caminos o provee medicamentos, ajusta justo donde el costo no se nota este año y se paga con creces después.

En salud y educación, el proyecto no prioriza el capital humano. Salud sube a G. 18,2 billones, pero G. 6,3 billones van a facturas viejas y solo G. 1,7 billones a medicamentos e insumos nuevos: casi el 78% del refuerzo sanitario cancela atrasos. El MEC prácticamente no crece y pierde peso real, con un reajuste docente de 2,4% atado a la inflación.

La causa de fondo es la rigidez. Salarios, transferencias y servicio de la deuda suman alrededor del 52% del presupuesto, y cerca del 80% de lo que se financia con impuestos se va en gasto rígido. Con tan poco margen, el ajuste cae siempre en la inversión física, que apenas llega a G. 15 billones, el 9% del total. Se posterga la obra, luego la inversión social, y al año siguiente reaparece la deuda con proveedores.

Pago del servicio de deuda: G.18 billones

El servicio de la deuda pide G. 18 billones, unos US$ 2.781 millones, más que toda la inversión física. El financiamiento previsto, sumando refinanciamiento, ronda los US$ 2.800 millones. O sea, el país se endeuda casi lo mismo que paga por su deuda. En la calle eso se llama bicicleta, y funciona mientras las tasas acompañan y el grado de inversión se sostiene.

US$ 10.000 millones al 2035

El agujero que más debería inquietar es la Caja Fiscal. En 2025 su déficit rondó los US$ 380 millones, un 0,8% del PIB, la mitad de todo el déficit que permite la ley. En una década el Tesoro cubrió más de US$ 1.600 millones. La Ley 7633/26 movió parámetros, pero los estudios actuariales le dan cuatro o cinco años de contención, no más. Sin cambios, el MEF proyectaba un rojo acumulado cercano a US$ 10.000 millones hacia 2035.

Con esa trayectoria, la meta de 1,5% en 2028 es difícil de creer. Si no hay una reforma previsional integral, que unifique regímenes, ajuste edades y fije con claridad cuánto aporta el Estado, cada presupuesto futuro tendrá menos lugar para rutas y hospitales y más para jubilaciones. Paraguay puede hacerla ahora, con grado de inversión y un crecimiento previsto de 4,2% para el año próximo. Si la posterga, los déficits fiscales próximos serán crecientes y más difíciles de contener.

(*) Economista, docente de posgrado y exministro de Economía y Producción de Bolivia.