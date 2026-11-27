La construcción de nuevos polos urbanos, la diversificación del mercado inmobiliario y la búsqueda de modelos que respondan a las transformaciones de las ciudades forman parte de una tendencia que también comienza a ganar dimensión en Asunción. En ese escenario, Grupo Palmanova dio un nuevo paso en el desarrollo de Palmanova Center, un complejo de usos mixtos proyectado en la avenida Primer Presidente, que contempla una inversión de US$ 220 millones y un desarrollo por etapas durante los próximos cinco años.

La palada inicial, realizada el 26 de noviembre, marcó un nuevo hito en la obra, que ya cuenta con más de 500 pilotes ejecutados y avanza hacia la etapa de excavación y posterior construcción de estructuras. Sin embargo, el anuncio estuvo acompañado de dos apuestas que amplían el alcance del proyecto: un esquema de financiación propia a diez años y la obtención de la máxima distinción nacional en los Americas Property Awards 2026-2027.

Nuevo eje urbano

La visión detrás de Palmanova Center trasciende la construcción de un conjunto de edificios. El proyecto apunta a consolidar un espacio de actividad urbana que reúna distintos servicios, usos y dinámicas en una misma área, en una ubicación considerada estratégica por su conectividad con el aeropuerto, el centro corporativo y los principales accesos a Asunción.

“Tenemos una visión a largo plazo, no solamente pensando en construir un edificio en el cual puedan vivir las personas hoy, sino en construir una pequeña ciudad”, explicó Enmanuel Brítez, CEO de Grupo Palmanova.

La elección de la avenida Primer Presidente responde, según el ejecutivo, a la oportunidad de contribuir a la desconcentración del actual polo laboral y generar un nuevo eje de actividad. La ubicación también conecta con flujos de visitantes provenientes de la región occidental y del Chaco, además de su cercanía con el aeropuerto y otros puntos estratégicos de la capital.

El complejo tendrá más de 200.000 metros cuadrados e integrará dos torres residenciales, dos torres corporativas y un shopping mall con 110 locales comerciales y 36 espacios gastronómicos. A esto se sumarán un gimnasio, terrazas, puentes, áreas verdes, un parque central al aire libre y un recorrido interior climatizado.

La inversión total de US$ 220 millones será distribuida en tres fases. El shopping mall tiene prevista su apertura para el primer semestre de 2029, mientras que las torres residenciales y corporativas proyectan su inauguración para el segundo semestre de 2030. En paralelo, el grupo trabaja en la comercialización de los distintos componentes y en la incorporación de marcas y operadores al centro comercial.

Financiación propia: una apuesta por ampliar el acceso

Uno de los anuncios que acompañó el inicio formal de esta nueva etapa fue el modelo de financiación propia a diez años, una propuesta que busca ampliar el acceso a unidades residenciales dentro del segmento premium.

El esquema contempla la posibilidad de adquirir departamentos en hasta 120 cuotas, con una entrega inicial reducida y cuotas desde US$ 1.300, según explicó Brítez. La propuesta apunta tanto a compradores que buscan una vivienda propia como a quienes proyectan una inversión inmobiliaria de largo plazo.

“Vemos una altísima demanda de alquileres en Paraguay y los precios son similares al financiamiento que diseñamos como grupo. Estamos apostando a que no solamente los inversores extranjeros puedan acceder, sino también paraguayos jóvenes y sus familias tengan la posibilidad de tener departamentos en Palmanova Center”, señaló.

La iniciativa se plantea en un contexto en el que el acceso a la vivienda, especialmente para segmentos jóvenes, enfrenta barreras relacionadas con el ahorro inicial y las condiciones de financiación. La posibilidad de distribuir la inversión en un plazo más prolongado busca acercar la adquisición de propiedades a perfiles que tradicionalmente podrían quedar fuera del segmento.

El modelo también se presenta como una herramienta para diversificar el perfil de compradores y fortalecer la demanda interna, en un mercado inmobiliario donde la inversión y la generación de rentas continúan siendo factores relevantes.

Arquitectura, sostenibilidad y experiencia urbana

El diseño de Palmanova Center está a cargo de Jasper Architects, estudio internacional fundado por Martín Jasper, con oficinas en Berlín, Buenos Aires y Viena. La propuesta arquitectónica parte de la idea de abrir la manzana hacia la ciudad, evitando que el complejo funcione como un espacio cerrado y promoviendo la circulación peatonal a través de áreas públicas integradas.

“Uno de los desafíos más grandes fue generar un área que atraiga al peatón hacia el interior de la manzana, que no se cierre al espacio público, sino que genere también una área pública en su corazón”, explicó Jasper.

El diseño contempla un zócalo de cinco niveles con terrazas, jardines, áreas cubiertas y espacios de encuentro, mientras que las torres fueron concebidas con geometrías que favorecen vistas abiertas y orientación de las unidades. La vegetación constituye uno de los elementos centrales de la propuesta, con balcones escalonados, jardines y espacios verdes distribuidos en distintos niveles.

La sostenibilidad también forma parte de las decisiones de diseño. El proyecto incorpora vegetación en fachada, terrazas verdes, reutilización de agua, doble vidriado hermético y soluciones de eficiencia energética. De acuerdo con Brítez, el complejo apunta a consumir alrededor de 40% menos energía que una construcción estándar, mediante sistemas y materiales que contribuyan al desempeño térmico y ambiental.

La propuesta busca, además, incorporar criterios de bienestar en los espacios residenciales y corporativos, con áreas verdes, terrazas y zonas de circulación que permitan integrar la vida cotidiana, el trabajo y las actividades comerciales.

Un reconocimiento que trasciende fronteras

Palmanova Center obtuvo el Five Star Award en la categoría Best Mixed Use Architecture Paraguay, dentro de los Americas Property Awards 2026-2027, reconocimiento entregado en Miami y que representa la máxima distinción nacional en esa competencia.

Para Brítez, el premio constituye un respaldo al proyecto y a la capacidad de desarrolladores y profesionales paraguayos de competir con propuestas internacionales. “Fue un orgullo ver a Palmanova Center, Paraguay, Grupo Palmanova y Jasper Architects competir con proyectos de Singapur, Hong Kong, Nueva York, Miami y Brasil. Tener un premio al mejor desarrollo de usos mixtos de Latinoamérica fue muy emocionante”, expresó.

Desde la perspectiva arquitectónica, Jasper destacó que la valoración estuvo vinculada a la propuesta de una nueva urbanidad, que integra vivienda, trabajo, servicios y espacios públicos en un mismo entorno, respondiendo a transformaciones en la manera de habitar las ciudades.

Crecimiento, empleo y próximos desarrollos

El impacto del proyecto también se proyecta sobre el empleo y la actividad económica. Grupo Palmanova estima que la construcción, puesta en marcha y operación del complejo generarán alrededor de 20.000 empleos directos e indirectos a lo largo de sus distintas etapas. En las torres corporativas se prevé la ocupación de entre 6.000 y 7.000 personas, además de puestos vinculados al comercio, gastronomía, servicios y mantenimiento.

La obra forma parte de un plan de expansión más amplio de la desarrolladora, que apunta a construir 50.000 metros cuadrados por año durante la próxima década, equivalente a una proyección de 500.000 metros cuadrados de nuevos desarrollos.

Entre los próximos proyectos figuran Palmanova Las Lomas, en la avenida Molas López, y la segunda torre de Pacheco, cuyo inicio de obra está previsto para el primer semestre de 2027. Palmanova Villa Morra ya se encuentra terminado y Palmanova Pacheco está próximo a entregarse.

Por su parte, Brítez agregó que “comprendemos la preocupación por la situación del país. Detrás de cada inversión hay años de trabajo, ahorros y decisiones importantes para las familias. Nuestra convicción sobre Paraguay es de largo plazo. Creemos en el valor de invertir en activos tangibles, bien ubicados y pensados para responder a una demanda real. En Grupo Palmanova acompañamos esa visión con hechos: proyectos terminados, próximas entregas y una obra como Palmanova Center con financiación propia. Creemos en el futuro de nuestro país y asumimos el compromiso de seguir construyéndolo con responsabilidad”.

Con Palmanova Center, Grupo Palmanova busca posicionarse en una nueva escala del desarrollo inmobiliario local, combinando inversión, arquitectura, financiación y planificación urbana en una apuesta que apunta a transformar no solo un espacio físico, sino también la manera en que se conciben los proyectos de usos mixtos en Asunción.