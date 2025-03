“Le ponen el palo a la rueda, a la creación del IPC”

El panorama actual de la carne paraguaya presenta un contraste marcado entre la industria frigorífica y los productores. La industria cárnica alcanzó niveles récord de faena y exportación en 2024, lo que se tradujo en importantes ingresos de divisas para el país.

Sin embargo, los productores ganaderos enfrentaron uno de los peores años de la última década, con precios del ganado muy deprimidos y elevados costos de producción.

Exportaciones récord y perspectivas

Las cifras de exportación fueron muy alentadoras y sentaron una base optimista para el 2025. Paraguay alcanzó un récord histórico con 781.985 toneladas de productos y subproductos de origen animal enviadas a 91 destinos. Este gestión exitosa generó importantes recursos para el país, logrando un cifra total de US$ 2.439 millones.

Nuevos mercados y precios al productor

La apertura de nuevos mercados es sin duda una excelente noticia para Paraguay, pero no siempre produce un aumento inmediato del precio pagado al productor. Preguntamos al presidente de la ARP ¿cuál es la razón? “En primer lugar, porque nuestro mercado interno de compra de ganado es oligopsónico, es decir, pocos compradores frente a muchos vendedores. Aunque accedamos a mercados de mayor valor, si la competencia interna por la materia prima (el ganado) no aumenta, el productor no percibe automáticamente ese beneficio”.

¿Qué autocrítica puede desarrollar el productor frente al clima y los frigoríficos?

En el sector ganadero siempre es sano hacer autocrítica. El productor paraguayo ha demostrado históricamente su resiliencia y capacidad de adaptación, pero también debemos reconocer que podemos mejorar en varios frentes. Por un lado, es cierto que las adversidades externas fueron determinantes en la reciente crisis como sequías y principalmente precios. Por otro lado, el productor sí debe analizar qué puede hacer mejor puertas adentro.

¿Hay afectación al sector y abandono del rubro?

El año pasado hubo casos de productores ganaderos que dejaron el rubro o redujeron significativamente su actividad, lamentablemente. No contamos aún con cifras oficiales de cuántos abandonaron completamente la ganadería, pero la tendencia se hizo notar. En especial, medianos y pequeños productores se vieron forzados a vender sus rodeos o campos por la falta de rentabilidad: con precio del ganado bajo y costos altos (sumadas deudas bancarias), algunos ganaderos decidieron arrendar o vender sus tierras para agricultura u otros usos, o migraron a actividades más estables.

¿Qué obstáculos hay en la creación del Instituto Paraguayo de la Carne?

La creación es una iniciativa que la ARP considera estratégica y urgente, pero ha encontrado resistencias y retrasos en su avance principalmente porque no todos los actores del sector cárnico están alineados en cuanto a su estructura y alcance. Algunos gremios, en especial la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) que representa a los frigoríficos, han manifestado desacuerdo con el proyecto de ley tal como está planteado. Argumentan que podría ser redundante con funciones de instituciones existentes (como Senacsa o Conacom) y que implicaría costos adicionales para los productores sin una clara relación costo-beneficio. En palabras coloquiales, sí, hay gente que “pone palos en la rueda”.

¿Las ventajas de crear el IPC?

Numerosas y trascendentales para todos los eslabones de la cadena cárnica y para el Paraguay en su conjunto. En primer lugar, sería el organismo técnico especializado que coordine esfuerzos entre productores, industria y Estado, llenando un vacío existente. Hoy las funciones de promoción, inteligencia de mercados y articulación están dispersas, el IPC las centralizaría de forma eficiente.

¿Qué beneficios traería el IPC?

Apertura y diversificación de mercados, promoción de la marca país y valor agregado, información y transparencia, mejorar la calidad y sostenibilidad y coordinación público-privada efectiva. El IPC sería un motor de competitividad

La ruta para un buen 2025

Para el presiente Daniel Prieto, el 2025 podrá ser un año exitoso para la ganadería paraguaya si el foco está en varias líneas de acción prioritarias que, combinadas, cierran el ciclo con resultados positivos.

El presidente citó varias acciones para ejecutar de forma sistemática como la apertura y consolidación de mercados clave, implementación de la trazabilidad total (SIAP), creación del Instituto Paraguayo de la Carne, recuperación del hato y apoyo al productor, mantener la sanidad y calidad como bandera, y un entorno de unidad y diálogo permanente.

De acuerdo al presidente de la ARP, son necesarios mercados abiertos, un instituto de la carne funcionando, más terneros nacidos, fincas ganaderas repoblándose, productores más aliviados financieramente y una cadena cárnica transparente y colaborativa.

Cifras

2024 año histórico de la carne.

781.985 toneladas exportadas.

91 destinos.

US$ 2.439 millones de ingresos totales.