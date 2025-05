Radiografía del mercado de granos

¿Qué está sucediendo en el mercado del norte?

En Estados Unidos, la siembra de soja y maíz avanza favorablemente, incluso con un ligero adelanto respecto a otros años. Sin embargo, hay sequía en zonas clave como Nebraska, Minnesota e Iowa. Sí persiste la falta de agua hacia fin de mes, los rendimientos podrían verse afectados. En cuanto al trigo de invierno, las lluvias recientes beneficiaron algunas áreas, pero el norte sigue seco, lo que perjudica al trigo de primavera.

¿Cuál es el comportamiento de la región sur?

En Sudamérica, Brasil espera una cosecha récord de soja. En el estado de Paraná, la siembra de maíz está en plena floración, pero la escasez de lluvias podría generar complicaciones. En Argentina, la cosecha se está retrasando por las precipitaciones, aunque los rendimientos superan las expectativas. En general, la región producirá más soja que el año pasado. Respecto al trigo, en Argentina las lluvias podrían favorecer la siembra, pero también la demoran.

¿Y qué hay de China?

La sequía afecta a un tercio de las zonas de cultivo. En Henan, principal productor de trigo, las altas temperaturas coinciden con la etapa de llenado del grano, lo que podría reducir la producción y aumentar la necesidad de importar soja, maíz y trigo.

Perspectivas para el futuro

El mercado de soja, maíz y trigo se mantiene en equilibrio: hay abundante oferta, pero también demanda sólida.

Soja: podría subir a un rango de US$ 10.20 a US$ 11 por bushel, impulsada por la demanda de biocombustibles y posibles avances con China. No obstante, la gran cosecha sudamericana y el aumento de compras chinas a Brasil podrían limitar su alza.

Maíz: podría caer ligeramente, con un piso cercano a US$ 4.50 por bushel, debido al alto inventario. Sin embargo, un agravamiento de la sequía en EE.UU. podría elevar los precios.

Trigo: la escasez global podría empujar su cotización si empeora el clima en China o Ucrania, aunque el stock en Estados Unidos evitaría una subida excesiva. Se proyecta un rango de US$ 5.30 a US$ 5.80 por bushel.

Si surge una sequía severa en EE.UU. o un acuerdo comercial acelerado, los precios podrían dispararse. Recomendamos monitorear de cerca estos escenarios y preparar estrategias.

Recomendaciones para el productor

Gestionar riesgos: Utilizar contratos futuros para fijar precios de cosecha.

Protección: Adquirir opciones como cobertura ante alzas inesperadas.

Seguros: Considerar pólizas para ganado y cultivos, mitigando pérdidas por fluctuaciones comerciales o climáticas.

En resumen, el mercado está dinámico y exige atención a múltiples factores: clima, relaciones con China, oferta y demanda global. Mantenerse alerta es clave.