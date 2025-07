¿Cómo usa la IA el empresario paraguayo?

Los testimonios revelan cómo esta tecnología transforma procesos, optimiza recursos y redefine la forma de trabajar y entregar valor, impulsando la eficiencia e innovación. Desde la automatización de tareas rutinarias hasta el apoyo en la toma de decisiones estratégicas, la IA se posiciona como una herramienta clave en la evolución empresarial.

“La IA dejó de ser solo una herramienta de automatización para convertirse en el eje estratégico de muchas empresas. Desde la creación de contenidos hasta el diseño de propuestas comerciales y el análisis de mercado, estas herramientas permiten agilizar procesos, reducir tareas manuales y potenciar la productividad. Hoy, la carga de datos, el seguimiento de clientes y la planificación estratégica se realizan con asistencia inteligente. El trabajo evoluciona: se reduce lo operativo y se potencia el pensamiento analítico, dando paso a una nueva era de eficiencia impulsada por la inteligencia artificial”.

“Aunque el uso de la IA en el supermercadismo aún es incipiente, comienza a ganar terreno como asistente de consulta. Actualmente se la utiliza más como un buscador que como una herramienta de gestión. Sin embargo, se vislumbra un gran potencial: integrar la IA a los sistemas ERP permitiría predecir compras, evitar quiebres de stock y mejorar la eficiencia. Hoy, su mayor aporte está en reducir errores y ofrecer nuevas perspectivas ante problemas puntuales”.

“La inteligencia artificial ha transformado mi forma de trabajar, optimizando tareas como redacción, análisis de datos y planificación. Herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude y Copilot me ahorran hasta 4 horas diarias, permitiéndome enfocarme en decisiones estratégicas, liderazgo operativo e innovación. En Cemap impulsamos la visita de la robot Sophia como símbolo del futuro que vivimos. La IA actúa como una extensión de mis capacidades. Visualizo un trabajo más creativo, conectado y eficiente, donde las máquinas ejecutan y las personas lideran”.

“La inteligencia artificial ha optimizado mi trabajo al automatizar tareas operativas como reportes, resúmenes, análisis de datos y preparación de clases. Herramientas como ChatGPT, Power BI y Notion AI me permiten concentrarme en lo que más valor aporta: diseñar experiencias de aprendizaje, generar ideas estratégicas y acompañar procesos de cambio. La IA potencia la creatividad, facilita la toma de decisiones y mejora la eficiencia. No reemplaza lo humano: lo eleva”.

“Se ha vuelto una aliada estratégica, no para automatizarlo todo, sino para liberar tiempo valioso. Herramientas como Claude, ChatGPT o Gemini permiten filtrar datos, detectar patrones y generar ideas en minutos, agilizando tareas técnicas para potenciar lo creativo. La IA organiza insights, analiza audiencias y optimiza campañas, mientras el profesional se enfoca en conectar con las personas, crear historias con impacto y tomar decisiones con criterio. El futuro no es solo más datos, sino una combinación poderosa de intuición, empatía y tecnología al servicio de ideas que realmente importan”.

“Optimiza procesos clave, desde la clasificación de leads hasta la generación automática de descripciones de propiedades en varios idiomas. Herramientas como i‑List 10 y el Consultor de Calidad RE/MAX permiten a agentes y brokers mejorar la productividad, enfocarse en el trato con el cliente y elevar el estándar de servicio. Con CRMs inteligentes, análisis de datos y asistentes virtuales, la compañía se proyecta hacia un futuro donde la IA gestiona lo operativo, mientras los profesionales se concentran en decisiones estratégicas y relaciones humanas. El futuro del real estate ya está en marcha”.

“En el ámbito cooperativo, la inteligencia artificial impulsa un salto cualitativo en eficiencia. Fecomulp implementa Arizar IA, un agente inteligente que atiende a miles de socios vía llamadas, WhatsApp y redes, gestionando agendas y enviando alertas 24/7. Esto agiliza tareas repetitivas, optimiza tiempos y mejora la precisión, permitiendo al equipo enfocarse en el desarrollo humano y la innovación. La IA no reemplaza la cercanía, sino que potencia la atención personalizada. En 5 a 10 años, la tecnología liberará tiempo para un trabajo más estratégico y socialmente impactante”.

“Ha automatizado procesos clave como el revenue management, gestión de reservas y atención vía chatbots. Integrada a sistemas PMS y channel managers, la IA optimiza precios y analiza datos de mercado para decisiones ágiles. Esta herramienta agiliza la redacción y capacitación interna, liberando tiempo para tareas estratégicas y creativas. El futuro hotelero será más inteligente y personalizado, con sistemas predictivos que anticipan necesidades, mientras los profesionales lideran con un enfoque humano que distingue la experiencia”.

“Ha transformado procesos clave, desde la redacción de gacetillas y guiones, transcripción de entrevistas y textos desde imágenes, resumen de reuniones, edición fotográfica y la organización de agendas. Herramientas como ChatGPT, Read.ai, DALL·E y Lightroom permiten automatizar tareas operativas, liberar tiempo y potenciar la creatividad. Incluso en eventos, la IA ayuda a visualizar espacios antes del montaje. La clave está en la sinergia: la IA aporta velocidad y precisión, mientras el equipo humano asegura empatía, estrategia y sensibilidad. Así, la comunicación se vuelve más eficaz y personalizada, sin perder el corazón”.

“Ha permitido automatizar tareas repetitivas y de alto volumen, como resúmenes de reuniones, generación de borradores y presentaciones. Con herramientas de IA, el equipo gana tiempo valioso, enfocándose en decisiones y acciones estratégicas. La IA no reemplaza el criterio humano, pero sí libera a las personas de lo mecánico, potenciando su valor real. De cara al futuro, se proyecta una integración aún mayor, con asistentes personalizados que agilicen procesos sin comprometer la seguridad de los datos, eje central de una implementación responsable”.

“En el sector frigorífico ha optimizado procesos logísticos y productivos clave. Desde la automatización de ruteos y validación de datos hasta la generación de reportes y soporte técnico, herramientas como GPT-4o, Pentaho Kettle, Power BI y chatbots internos agilizan tareas complejas. La IA permite desarrollar código, diseñar dashboards y tomar decisiones operativas en tiempo real, reduciendo semanas de trabajo a días. El futuro se perfila con sistemas autoadaptativos, copilotos inteligentes y operaciones más estratégicas. La transformación ya está en marcha: más eficiencia, menos repetición, mejores resultados”.

“Con la IA más tradicional, con Machine Learning, he tenido estudiantes de ingeniería que su tesis ha sido sobre temas de videojuegos y uno de los desarrollos que hemos hecho era una IA que detectaba tramposos en el juego. Básicamente esta IA comparaba patrones de comportamiento de jugadores legales y de jugadores no legales, generando una base de datos y con algoritmos de Machine Learning podía ver a un jugador nuevo e identificar si ese comportamiento era anómalo o no, con un 85-90% de probabilidad de acertar ”.

