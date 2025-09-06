La clave está en la cría y la financiación

Estamos comprometidos con el desarrollo del campo, convencidos de que es momento de dar un impulso decidido a una herramienta crucial que, si bien existe en el sistema financiero desde hace tiempo, hoy más que nunca debe ser protagonista: el crédito para la cría y retención de vientres.

El desafío de la reposición

Este año, los precios pagados por la industria han sido históricos, lo que ha beneficiado a los productores. No obstante, este escenario positivo también ha traído consigo un desafío significativo: el costo de reposición de los animales de engorde se encuentra muy alto, muy caro. Esta situación reduce los márgenes de rentabilidad y hace que el ciclo productivo sea menos predecible para los ganaderos.

Una solución importante y estratégica para controlar este alto costo de reposición es que los productores se animen a entrar en el proceso de cría y recría. Al asumir esta parte del ciclo, el ganadero no solo controla sus costos, sino que también tiene la oportunidad de generar una utilidad adicional y fortalecer su propio rodeo. La cría es una inversión a largo plazo que asegura la base productiva, garantizando la sostenibilidad y el crecimiento futuro.

Financiación estratégica

Entendiendo la naturaleza de este proceso, hemos diseñado una línea de crédito para el fomento del hato ganadero nacional. Estas facilidades están pensadas para operaciones de largo plazo, alineadas con los flujos de cada cliente. Nuestra propuesta es flexible y se adapta a las necesidades de cada productor.

Ofrecemos plazos de hasta 8 años, que pueden incluir hasta 2 años de gracia, dependiendo del flujo de caja del cliente y el análisis individual de cada caso. Los pagos de capital son anuales, lo que permite al productor tener un respiro y estructurar su negocio de manera tranquila, sin la presión de un repago inmediato.

Esta facilidad no es solo una herramienta financiera; es una alianza estratégica que le permite al ganadero invertir en la compra de reproductores y en la retención de vientres, elementos clave para el crecimiento de su rebaño. Nuestro enfoque es que el repago de la deuda esté en sintonía con la propia actividad de cría, garantizando una gestión financiera saludable y sostenible.

Sostenibilidad y el crecimiento

La disminución del hato ganadero es un problema que debemos abordar de manera conjunta y debe ser una preocupación nacional. Nuestro equipo, especializado en el sector ganadero, conoce a fondo esta facilidad y está preparado para estructurar soluciones que mejor se adapten a cada uno de los establecimientos.

Nuestro objetivo es que, a través de una financiación a largo plazo y bien estructurada, pueda aumentar el hato en sus establecimientos, fortalecer la base última productiva de sus negocios y, en instancia, contribuir al crecimiento y la sostenibilidad del sector ganadero paraguayo y de la economía nacional.