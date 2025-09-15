Realizarán “Gran Exposición de Orquídeas” en Encarnación

La Dirección de Extensión Agraria (DEAg) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Misión Técnica de la República de China Taiwán organizan la “Gran Exposición de Orquídeas – Encarnación 2025”. La actividad se realiza en el marco de la ejecución del Proyecto de Apoyo a la Producción y Operación Comercial de Orquídeas en Paraguay y contará con el apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El evento tendrá lugar en el Centro de Eventos y Convenciones Olmi, ubicado en el barrio Ka’aguy Rory de la capital de Itapúa, sobre la avenida Víctor Matiauda esquina Los Sauces. Se desarrollará del 26 al 29 de septiembre del corriente.

Participarán diversas asociaciones de orquidófilos, entre las que destacan Reino de la Orquídea, de San Lorenzo; Productores de Orquídeas de Caacupé; y Orquidófilos de Itapúa. También estará abierta a productores particulares que quieran exponer sus plantines y flores.

Agenda de actividades

La jornada inaugural será el viernes 26. La apertura de la feria está prevista para las 14:00, y el acto oficial se realizará a las 19:00.

El sábado y domingo abrirá de 9:00 a 21:00, mientras que el lunes 29 de septiembre estará disponible al público de 9:00 a 18:00.

Aparte de la exposición, se ofrecerán al público charlas técnicas sobre el cultivo y manejo de las orquídeas.

Orquídeas

Las orquídeas son una gran familia de plantas con flores, reconocidas por su complejidad y diversidad, su dependencia de hongos para germinar (micorrizas) y sus interacciones especializadas con polinizadores. Se encuentran en casi todos los hábitats del mundo, excepto en los polos y desiertos extremos, y son apreciadas por su belleza y variedad de colores y formas.

Son plantas exóticas de flores hermosas, cultivadas en todos los continentes. Todas se reúnen en la familia Orchidaceae, que abarca cerca de 30.000 especies y 65.000 híbridos. Pueden habitar desde bosques lluviosos a miles de metros sobre el nivel del mar, hasta climas muy secos de zonas áridas.

En Paraguay, las orquídeas tienen un gran valor económico y cultural, habiendo pasado de ser un producto de importación a un rubro de producción nacional gracias a iniciativas de apoyo con Taiwán y la participación del MAG.