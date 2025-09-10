Fiesta Nacional de las Colectividades: gastronomía, arte y cultura de Itapúa

La Fiesta Nacional de las Colectividades es una celebración tradicional en Itapúa, que se conmemora cada año en la Capital Nacional de los Inmigrantes, Hohenau. Es considerada una opción ideal para hacer turismo interno para quienes aprecian la cultura y, por sobre todo, la exquisita gastronomía de las colectividades.

El objetivo de la actividad es rescatar la cultura y la tradición ancestral de quienes forjaron el inicio de los distritos que hoy componen las Colonias Unidas —Hohenau, Obligado y Bella Vista—.

Este año se realizará la 13ª edición, con una cargada agenda que ofrecerá una diversidad de actividades y, en especial, opciones gastronómicas en los 10 puestos temáticos que representan a las naciones que forman parte de esta actividad. Las colectividades presentes en el evento son: Paraguay, Polonia, Italia, Alemania, Brasil, Japón, Suiza, Argentina, Ucrania y Bélgica.

El director de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Hohenau, Víctor Krüger, manifestó que este año habrá muchas novedades, principalmente en la organización del evento principal, que es la elección de la Reina Nacional de las Colectividades.

La gran festividad se desarrolla desde 2011, interrumpida durante la pandemia de Covid-19, pero luego retomó su curso tradicional. Convoca a miles de personas cada año, quienes llegan atraídos por la gastronomía y las tradiciones de las colectividades. La primera jornada contará con entradas de G. 20.000, mientras que el sábado y domingo el costo será de G. 30.000.

Agenda de actividades

La apertura oficial será el viernes 26 de septiembre a las 18:00, con un show del Ballet Municipal de Hohenau y la presentación de reinas. La noche continuará con la actuación de Ricky Paredes y su grupo, la Academia de Danzas Liz Jacquet y la presentación de cinco colectividades. Además, las reinas dirigirán un mensaje especial al público y la velada culminará con la actuación del grupo Los Quebrachos.

El sábado 27 de septiembre, desde las 16:00, la jornada se vestirá de gala con el tradicional desfile de colectividades, seguido de la presentación de otras cinco representaciones culturales. El programa incluye al Grupo Semilleros, el Ballet Kolomeia de Posadas (Argentina) y el Santa María Trío con su espectáculo de chamamé. También se presentarán el Sajonia Ballet y Coro, y se rendirá un homenaje de las reinas al país anfitrión.

El cierre será el domingo 28 de septiembre, desde las 18:00, con la participación de la Orquesta Municipal de Hohenau y la agrupación Caramba Cumbia, llegada desde Argentina. La jornada continuará con el Ballet Ñasaindy, la Academia de Danzas Rosanna Paredes y el grupo Los Verduleros. Además, se realizará la presentación del traje alegórico de las reinas y, como broche de oro, se llevará a cabo la coronación de la Reina Nacional de las Colectividades.

La fiesta, que cada año reúne a miles de personas, volverá a ser un espacio de encuentro entre culturas y un homenaje a la diversidad que caracteriza a la región.

¿Cómo llegar?

La Fiesta Nacional de las Colectividades se realiza en el Parque de las Naciones, ubicado en el distrito de Hohenau, Itapúa, al sur del país. Para quienes planean asistir, existen varias rutas de acceso según el punto de partida:

Desde Asunción, la opción más directa es tomar la Ruta PY01, que conecta la capital con Encarnación. El viaje dura aproximadamente 5 a 6 horas en vehículo particular. Desde allí, se continúa unos 40 kilómetros hacia el norte por la Ruta PY06, hasta llegar al Parque de las Naciones en Hohenau, entre las calles Herrera y Eligio Ayala.

Se puede llegar tomando la avenida Osvaldo Tischler, hasta la intersección con Eligio Ayala, o continuar por la Ruta PY06, en la intersección con la misma calle (Eligio Ayala).

Si se parte desde Ciudad del Este, el recorrido más recomendable es tomar la Ruta PY07, hasta empalmar con la Ruta PY06 rumbo a Hohenau. El viaje tiene una duración aproximada de 4 a 5 horas en auto.

Desde Encarnación, la ciudad más cercana, el acceso es rápido y sencillo. Se debe tomar la Ruta PY06 hacia el norte y recorrer alrededor de 40 minutos en vehículo.