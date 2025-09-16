Multinacional respalda estrategia sanitaria del Senacsa

En el país aún continua el debate sobre el futuro de la vacunación antiaftosa, con las pretensiones del Servicio Nacional de Calidad y salud Animal (Senacsa) de cambiar el estatus sanitario desde el 2027 (de país libre de aftosa con vacunación a sin vacunación). Mientras, ganaderos se mantienen firmes en seguir inmunizando contra la enfermedad.

Ante la situación, la multinacional Minerva Foods emitió un comunicado y destaca que la medida busca fortalecer la confianza de los mercados internacionales en la carne paraguaya.

Lea más: Productores bovinos rechazan levantar la vacunación contra la aftosa

La empresa Minerva Foods, una de las principales industrias del país, señala en su comunicado que: “Paraguay atraviesa un momento clave en la apertura de nuevos mercados internacionales, con grandes oportunidades que son el resultado del trabajo incansable del Gobierno y toda la cadena productiva”.

Además afirma que la empresa respalda las decisiones del Senacsa en materia de vacunación contra la fiebre aftosa, sustentadas en evidencia científica sólida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Paraguay definirá dentro de seis meses el futuro de la vacunación

“Ese apoyo tiene como objetivo común mantener la confianza de los consumidores en todo el mundo y seguir fortaleciendo el prestigio de la carne paraguaya en todos los mercados”, apuntó.