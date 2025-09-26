Empresas familiares: motor de la economía paraguaya.

De acuerdo con Marcelo Codas, socio del Estudio Codas, en Paraguay, respecto a estimaciones basadas en la experiencia profesional y comparaciones regionales, entre el 80% y el 85% de las empresas que operan en el país son familiares. La cifra se alinea con la tendencia en América Latina, donde este tipo de organizaciones representa la columna vertebral del tejido empresarial.

Sería interesante poder trabajar en la obtención de este dato estadístico en forma precisa, sostiene Codas, “lamentablemente, no existen registros oficiales sobre la cantidad de empresas familiares ni sobre el empleo que generan a nivel país”.

Pese a la falta de información formal, sostiene Codas que el número de empresas familiares se mantiene estable en los últimos años, abarcando prácticamente todos los sectores: industria, comercio y servicios.

Codas destacó un aspecto diferencial que hace a este modelo empresarial único: la dimensión emocional. “La diferencia competitiva más importante respecto a las que no lo son, es que las empresas familiares tienen alma. Esto les permite resistir las diversas vicisitudes que se presentan a lo largo de la vida de la empresa”, explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un ejemplo de esta resiliencia se observó durante crisis recientes, durante la que las empresas familiares fueron las que menos prescindieron de sus colaboradores, manteniendo a la mayoría de sus plantillas, aun en contextos adversos.

Lea más: Transición generacional

<b>Transición generacional principal desafío </b>

Uno de los principales desafíos de las empresas familiares es la transición generacional. “Definitivamente existe una diferencia de visión entre ambas generaciones, lo cual suele generar turbulencias en el relacionamiento. Lo ideal es generar una amalgama entre experiencia y juventud que pueda ser aprovechada en beneficio de la empresa y de la familia”, expresó.

Citó, además, al especialista argentino Leonardo Glikin: “La única manera que una empresa pueda continuar en el tiempo es a través de un pacto entre las generaciones. Cada una debe aportar sus fortalezas y respetar las diferencias”.

Este pacto se traduce en un equilibrio donde la experiencia de los fundadores se complementa con la visión innovadora de los herederos, quienes suelen ser responsables de diversificar negocios y explorar nuevos mercados.

Lea más: Solo 5% de las empresas familiares llega hasta la cuarta generación

<b>Nuevos negocios y conflictos internos</b>

De acuerdo con Codas, los principales retos que enfrentan las empresas familiares para asegurar su sostenibilidad son tres:

Generar nuevos negocios: una tarea principalmente de las nuevas generaciones, encargadas de llevar la empresa hacia nuevos horizontes.

Evitar la sobrecarga familiar: si todos los miembros trabajan en la gestión, los recursos no alcanzan para pagar remuneraciones justas.

Administrar conflictos familiares: los roces son inevitables, pero deben existir mecanismos y protocolos para resolverlos y evitar que perjudiquen al negocio.

Estos puntos, señaló el abogado, marcan la diferencia entre empresas que logran proyectarse a largo plazo y aquellas que quedan rezagadas.

Lea más: Las 500 empresas familiares más poderosas del mundo

Pese a su peso en la economía, Paraguay carece de políticas públicas o programas de apoyo destinados a fortalecer a las empresas familiares, como por ejemplo la normativa que permite desarrollar holdings empresariales para una mejor gestión y administración más eficiente de varias empresas.

“No existen programas del Gobierno ni de instituciones privadas que brinden respaldo. Esto representa una desventaja frente a países que sí cuentan con marcos normativos y de apoyo empresarial enfocados en la realidad de las familias emprendedoras”, afirmó Codas.

Esta carencia no solo dificulta la recolección de estadísticas oficiales, sino que también limita la capacidad de generar herramientas de capacitación, financiamiento o asistencia técnica específicas.

<b>El aporte económico, un dato pendiente</b>

Según Codas, en la región se estima que las empresas familiares pueden aportar hasta un 60% del empleo y del PIB en algunos países. Sin embargo, en Paraguay no existen cifras oficiales sobre cuánto representan en la economía.

Este vacío estadístico es un llamado de atención, alega el experto; “disponer de esta información permitiría diseñar estrategias públicas y privadas que potencien al sector y lo integren en el debate sobre desarrollo sostenible, generación de empleo y competitividad”.

Pese a los desafíos y la falta de reconocimiento institucional, las empresas familiares siguen sosteniendo la estructura económica del Paraguay. Codas considera que su rol debe ser reivindicado y fortalecido.

“En esta fecha próxima al 5 de octubre, en que se celebra el Día Internacional de la Empresa Familiar, me permito felicitar a todos los integrantes de las empresas familiares del Paraguay y animarles a que sigan siendo el verdadero motor de la economía nacional”, expresó.

Finalmente, mencionó que en el caso de las empresas familiares en Paraguay pone en evidencia una paradoja: son mayoría, generan empleo y se sostienen a lo largo del tiempo, pero permanecen invisibles para las estadísticas oficiales y las políticas públicas.

Su importancia trasciende lo económico. Según Codas, “tienen alma”, capacidad de resistencia, basada en los lazos de confianza y compromiso, lo que las convierte en pilares fundamentales del desarrollo nacional.

<b>Holding empresarial, clave para empresas familiares </b>

Los holdings se han convertido en una herramienta fundamental para las empresas familiares que buscan profesionalizar su estructura, proteger el patrimonio y asegurar la continuidad a largo plazo; sin embargo, Paraguay no cuenta con una ley sobre holdings.

En esencia, un holding es una sociedad matriz cuya única función es poseer o mantener acciones o participaciones de otras empresas operativas (las filiales). Esto crea una estructura corporativa que separa la propiedad del control de cada negocio.

<b>Beneficios y ventajas </b>

Una de las principales ventajas de usar un holding es la protección del patrimonio familiar. Al concentrar la propiedad de las filiales en una sola entidad, el riesgo se diversifica. Si una de las filiales enfrenta problemas financieros o legales, la responsabilidad suele quedar aislada a esa empresa, protegiendo al resto de los negocios y el patrimonio de la familia.

Además, el holding facilita la sucesión y la planificación patrimonial. Permite a la familia designar directores o administradores que no necesariamente tienen que ser parientes, promoviendo una gestión más profesional. Esto también simplifica la transferencia de propiedad entre generaciones, ya que se pueden ceder participaciones del holding en lugar de repartir acciones de múltiples empresas operativas, manteniendo la cohesión y el control familiar sobre el conjunto del negocio.