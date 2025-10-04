Sudameris acompaña cita de excelencia genética

La tradicional feria reunirá a productores, compradores y referentes del sector ganadero, y ofrecerá una selección de reproductores Brahman, Brangus, Senepol y Senangus, destacando la calidad genética adaptada a las condiciones del país.

Con la participación aproximada de 150 asistentes especializados, la feria representa una oportunidad clave para fortalecer el trabajo de mejora genética, promover la eficiencia productiva y consolidar el crecimiento sostenible del sector ganadero paraguayo que vive un momento histórico.

Sudameris reafirma así su compromiso con el campo, apoyando los eventos que impulsan la innovación, la competitividad y el desarrollo productivo del país, que generan bienestar y empleo para las familias paraguayas.

La edición que se celebra este lunes 6 de octubre, a las 20:00, en el salón E. Riera - ARP, es una cita para los productores interesados en impulsar la productividad y calidad de sus hatos ganaderos, con un enfoque en la adaptabilidad y características de los animales.

Muestra selecta de toros y hembras

Este remate ofrece una selecta muestra garantizada por la confianza de los compradores a lo largo de los años, que subraya la calidad y el rendimiento probado de los reproductores. Estarán a disposición toros de diversas razas, incluyendo ejemplares Senepol, Brangus, Brahman, entre otros y también habrán paquetes de embriones de la raza Senepol.

La oferta abarca distintas categorías, desde animales de élite y puros de pedigrí hasta opciones comerciales, asegurando un abanico diverso para satisfacer las necesidades y capacidades de inversión de ganaderos.

La relevancia de esta feria radica en su capacidad para facilitar la mejora genética. Ganadera 63 y Primavera 43 son reconocidas por el riguroso proceso de selección que aplican, garantizando que los animales posean las características deseables para una ganadería eficiente, alta fertilidad, precocidad y excelente conversión alimenticia.

El evento cuenta con la participación de cabañas de renombre que enriquecen el catálogo genético disponible y con el apoyo de Sudameris se aseguran las mejores condiciones de financiación que simplifica la inversión en genética superior.

Remate y beneficios exclusivos

El remate se realiza tanto de forma presencial como virtual, con transmisión en vivo, permitiendo a los interesados pujar por los lotes. Las preofertas vía web y las bonificaciones por participar en las pujas son incentivos adicionales que demuestran el compromiso con el desarrollo y modernización de la ganadería paraguaya.

Las preofertas se encuentran habilitadas en la web de Ferusa con descuentos exclusivos del 3% por arranque de la puja, 2% por segunda puja del lote y 2% por participación. Todos los preofertantes acceden a flete gratuito.

Ganadera 63 SA

Reconocida por su compromiso con la producción de genética tropical de excelencia, con animales de alto rendimiento y adaptabilidad. Recibió el premio Reservada de Campeona en la Categoría Senior en la edición 2025 de Cabañas Premiadas Brahman de Corral.

Primavera 43 SA

25 años de trayectoria, referente en la cría de reproductores de la raza Senepol y comprometida con la mejora genética, la eficiencia productiva y la adaptabilidad, a través de una selección rigurosa y tecnología genética avanzada. En 2024 vendió el 100% de su producción.