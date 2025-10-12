Sector porcino aumenta envíos y apunta a superar las 20.000 Ton.

Datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) revelan que hasta setiembre esta actividad muestra un buen desempeño impulsada principalmente por las adquisiciones de Taiwán. Hasta dicho mes fueron enviados al mercado internacional 13.635 toneladas de productos de origen porcino por US$ 40.658.304, frente a las 8.124 toneladas y US$ 23 millones del mismo periodo del año anterior, lo que representa un aumento del 67% al 76%, respectivamente.

Carne porcina

En cuanto a la carne porcina, se exportaron 13.475 toneladas, lo que representa una suba del 14% en volumen y 16% en valor, alcanzando US$ 40.564.534, frente a las 11.839 toneladas por US$ 35.021.421 del año anterior.

Por su parte, las exportaciones de menudencias alcanzaron 160 toneladas, por un valor de US$ 93.770.

Enzo Mannarini, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC), resaltó que las exportaciones del producto paraguayo crecen anualmente por lo que le faltaría al sector producir más. “Los grandes productores están triplicando su capacidad productiva. A nosotros los pequeños nos gustaría poder aumentar también la producción, que es la esencia del ‘proyecto 100 granjas’ que estamos trabajando”, contó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

100 granjas

En ese sentido, la APPC impulsa el proyecto de 100 granjas para formalizar a pequeños productores, con financiamiento y asistencia técnica que permitan generar empleo rural y potenciar las exportaciones.

Asimismo, destacó que así como aumenta la preferencia de los consumidores por la carne de cerdo, la producción podría no dar abasto para toda la oportunidad que tiene el rubro.

Proyecciones

En el primer semestre del año exportaron 7.723 toneladas, cantidad que supera los envíos logrados en 2024. Desde esta área esperan que se superen 20.000 toneladas exportadas. Además, proyectan un aumento importante para el 2032, dado que Paraguay se está posicionando y se encuentra en la mira de inversionistas extranjeros.

Empleo rural y asistencia

Impulsan proyecto de 100 granjas para formalizar a pequeños productores, con financiamiento y asistencia técnica que permitan generar empleo rural.