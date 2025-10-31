Récord en el sector forestal: las exportaciones superan US$ 9,8 millones en septiembre

El sector forestal avanza hacia una oferta más diversificada y fortalece la presencia del país en mercados de alto valor. Este septiembre, las exportaciones del rubro totalizaron 20.190 toneladas por un valor de US$ 9.878.032, según el Infona.

En el boletín de la institución se detalla que en enero (11.670 toneladas) y febrero (13.454 toneladas) las colocaciones fueron moderadas, pero que en los siguientes meses, tanto los volúmenes como sus valores fueron aumentando de manera constante.

En marzo se consolidó esta tendencia, con 15.741 toneladas por un valor de US$ 8 millones. En tanto que en abril y mayo se registró una contracción, con 13.140 toneladas y US$ 7 millones, respectivamente.

En julio, sin embargo, el sector inició un periodo de repunte, alcanzando el nivel más alto del año con 19.984 toneladas y más de US$ 9 millones en valor.

En agosto las exportaciones experimentaron una leve disminución, con variaciones de –7,81% en volumen y –5,18% en valor FOB respecto al mes anterior, totalizando 18.424 toneladas por más de US$ 9 millones.

Exportaciones totales

Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones forestales de nuestro país totalizaron 141.158 toneladas, por un valor de US$ 72,7 millones, confirmando el papel estratégico del sector dentro de la economía nacional y su creciente proyección en los mercados internacionales, de acuerdo con la institución.

Desde el ente forestal indican que a pesar de una leve contracción del 4% en el valor promedio, el monto total exportado aumentó 1% respecto al mismo periodo de 2024, lo que sugiere una reconfiguración en la estructura exportadora.

La tendencia apunta hacia una mayor participación de productos industrializados y de alto valor agregado, en detrimento de los bienes primarios, reflejando una maduración del modelo productivo forestal.